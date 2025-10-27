ChatGPT от OpenAI будет показывать таргетированную рекламу

Как сообщает The Information, OpenAI всё активнее перестраивает свою стратегию развития — и превращается из исследовательской лаборатории в масштабную коммерческую экосистему. Сегодня компания тестирует новые подходы к монетизации ChatGPT, в том числе персонализированную рекламу, а в руководстве уже значатся десятки бывших топ-менеджеров Meta*. Сотрудники опасаются, что компания теряет свой научный фокус и становится типичной социальной платформой.

Реклама — не «последний вариант», а новая реальность

До недавнего времени в руководство OpenAI называло рекламу «последним и самым неприятным вариантом» монетизации ChatGPT. Однако к осени 2025 года позиция изменилась: в одном из подкастов CEO компании Сэм Альтман признал, что «правильно встроенная реклама может быть полезной» и даже сослался на Instagram*, отметив, что «иногда реклама делает сервис лучше». Стало ясно: компания вплотную занялась изучением возможности интеграции рекламы в ChatGPT.

По данным The Information, в компании уже работает отдельная команда Strategic Initiatives, которую возглавляет Ирина Кофман — бывший директор Meta* по ответственному ИИ. Она курирует разработку концепции рекламы, основанной на «памяти» ChatGPT: система будет анализировать прошлые запросы пользователя и предлагать ему релевантные продукты или сервисы.

Новая бизнес-модель — благодаря работникам Meta*

Идея рекламы стала логическим продолжением курса на масштабирование: OpenAI стремится превратить ChatGPT из исследовательского проекта в экосистему, которая станет частью ежедневной рутины пользователей. В связи с этим ключевыми метриками при обсуждении стратегии роста становится частота использования и удержание пользователей. В кулуарах говорят даже о toothbrush test — принципе, когда продуктом пользуются каждый день, как зубной щёткой.

Сменить акценты в том числе помогают кадровые решения: сегодня около 20% сотрудников OpenAI — бывшие работники Meta*. Среди них — Виджая Раджи, основатель стартапа Statsig, Кейт Роуч, занимавшаяся маркетингом в Meta*, и Фиджи Симо. Последняя больше 10 лет занималась запуском рекламы в новостных лентах, а также монетизировала Facebook*.

Нейросеть для видео Sora — путь к массовому пользователю

Недавно OpenAI представила Sora — приложение для генерации коротких видео и ещё один шаг компании в сторону социальных сетей. Сервис, который своей механикой напоминает TikTok или Reels, мгновенно вошёл в топ App Store. Очевидно, в компании неслучайно заговорили о возможности нативной рекламы и брендированных видеоформатов — в качестве дополнительного источника выручки.

Реакция сотрудников на Sora оказалась неоднозначной: часть работников подчёркивает, что OpenAI не имеет опыта модерации контента. Из-за этого платформа рискует повторить ошибки традиционных соцсетей и перенять у них токсичные комментарии, обилие фейков и ботов, а также алгоритмы, которые вынуждают «залипать» в ленте часами.

Сам Альтман признал, что Sora не напрямую связана с миссией по созданию «суперинтеллекта», но добавил, что людям «всегда нужно место для развлечений».

Конфликт внутри команды — наука против коммерции

Рекламные инициативы усилили напряжение внутри OpenAI. Ещё в начале года группа сотрудников запустила внутренний опрос о том, не становится ли культура компании слишком «корпоративной». Среди частых ответов — опасения, что фокус на масштабировании и привлечении аудитории вытеснит идею развития безопасного и этичного ИИ. Согласно словам одного из сотрудников OpenAI, команда не хочет «взращивать вовлечённость искусственно» — превращаться в компанию, которая измеряет эффективность кликами и лайками, как это делают соцсети.

Руководство компании всё ещё утверждает, что реклама не подменит исследовательскую работу. Более того, сторонники нового курса уверены: без устойчивой бизнес-модели компания не сможет конкурировать с Google, Anthropic и Meta*. Рекламная модель рассматривается не как замена подпискам, а как новый путь — и источник стабильного роста.

Фото: Andrew Brookes / Getty Images

*Meta и принадлежащие ей Instagram, Facebook признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.