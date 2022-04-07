Таксопарки спрогнозировали возвращение «бомбил»

В России на фоне нынешней экономической ситуации может сократиться количество таксопарков и ухудшится качество сервисов. Это в свою очередь приведет к возвращению «бомбил» и снижению безопасности поездок.

Среди проблем, которые могут к этому привести — рост стоимости ОСАГО, повышение платежей по лизинговым договорам, увеличение цен на новые машины и запчасти, а также их дефицит, сообщили представители таксопарков РБК.

На ухудшения условий ведения бизнеса влияет также падение спроса на услуги такси, текучка кадров среди водителей, отсутствие роста цен на поездки и другие причины.

Водители покидают сферу из-за критичного подорожания запчастей и авто на фоне низкой стоимости поездок: шоферы практически остаются без денег. На положение водителей также повлияет грядущий уход «Ситимобила», так как это сведет к минимуму конкуренцию среди агрегаторов.

Представители таксопарков отмечают, что их деятельность превращается в убыточную. И в этих условиях они надеются только на поддержку агрегаторов и государства. Иначе скоро на рынке останутся одни «бомбилы», что убьет сервис, а о безопасности перевозок придется забыть окончательно, отметил владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков.

Сервис городской мобильности «Ситимобил» решил прекратить работу. Решение об этом приняли акционеры компании. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит деятельность. Позднее «Ситимобил» закрылся из-за отказа «Сбера» и VK от дальнейших инвестиций в компанию.

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