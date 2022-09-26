Мошенники придумали схему обмана на фоне частичной мобилизации

Мошенники придумали способ наживы на фоне частичной мобилизации в России. В соцсетях и мессенджерах они предлагают купить «белый» билет или справку о непригодности к службе за 27 тысяч рублей.
О новой мошеннической схеме предупредили в Сбербанке. В пресс-службе пояснили, что злоумышленники пользуются ситуацией с частичной мобилизацией, чтобы обокрасть россиян и получить их персональные данные.
Мошенники выходят на связь с потенциальными жертвами в социальных сетях и мессенджерах. Там россиянам предлагают «откосить» от призыва с, якобы, занесением всех личных данных в базу военного комиссариата.
За поддельный «белый» военный билет или справку о непригодности к военной службе мошенники просят 27 тысяч рублей и требуют предоставить отсканированные страницы паспорта. После получение денег и копий документов злоумышленники перестают выходить на связь.
С предложением запретить выезд за границу людям призывного возраста на время частичной мобилизации сегодня выступили в Совете Федерации. По мнению сенатора Сергея Цекова, покидать Россию можно разрешить только тем, кто имеет для этого медицинские показания, либо негодным к военной службе.
Фото на обложке: tadamichi /
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