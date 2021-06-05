Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России

Решение международного агентства Moody's сохранить долгосрочный рейтинг России говорит о том, что отечественная экономика успешно преодолела последствия кризиса. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Moody's в пятницу подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом.
«Решение агентства Moody's можно рассматривать как сложившийся консенсус во мнении рейтинговых агентств «большой тройки» об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий «коронакризиса». Как вы знаете, два других агентства «тройки» подтвердили текущие «инвестиционные» рейтинги России ранее в этом году», — приводит слова Силуанова «РИА Новости».
Министр также отметил, что с начала 2020 года только несколько государств «Большой двадцатки», включая Россию, избежали понижения кредитных рейтингов.
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Фото: id1974 /
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