Инвестиции сокращаются на 733 млрд ₽: мнение экспертов

Российские компании объявили о сокращении своих инвестпланов на 733 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. Причины — высокая ключевая ставка, рост стоимости заёмных средств и нестабильная экономическая ситуация. Эксперты считают, что такое сокращение замедляет обновление производственных мощностей и может ограничить экономический рост, но важно помнить: это скорее отложенные вложения, чем полное прекращение инвестиций.

Сокращение инвестиций — сигнал не позитивный

Эксперты отмечают, что сокращение инвестпланов на 733 млрд рублей — это значительная цифра, хотя и не катастрофическая. Это составляет примерно 1,39% от общего объёма инвестиций и 0,36% — от ВВП.

Управляющий партнёр BITL Павел Буров, отмечает, что подобное сокращение инвестиций — сигнал о том, что темпы экономического роста замедляются. По его мнению, снижение таких капиталовложений является закономерным результатом истощения прежней модели экономического роста. Экономика России показала «маленькое экономическое чудо» за последние два-три года, но нынешняя ситуация и усиливающиеся санкции поставили под вопрос устойчивость этой модели.

«Компании стали меньше зарабатывать, и, как следствие, сокращают инвестиционные планы. Это не кризис, а закономерное истощение прежней модели развития. Ей на замену должна прийти новая модель, над которой сейчас работают Минфин и ЦБ», — пояснил Павел Буров.

По мнению эксперта, наибольшее сокращение инвестиций будет заметно в капиталоёмких отраслях, таких как нефтегазовый сектор, металлургия, энергетика, машиностроение и транспорт. Эти отрасли нуждаются в крупных вложениях для поддержания конкурентоспособности и технологической модернизации. Без достаточного финансирования они рискуют столкнуться с замедлением производства и ростом издержек.

Об этом же говорит инвестор Фёдор Сидоров: по его мнению, снижение капиталовложений всегда ведёт к замедлению процессов обновления мощностей, а это оказывает негативное влияние на экономику в целом.

«Сокращение инвестиций замедляет обновление производственных мощностей и и сдерживает мультипликативный эффект в смежных сферах, от строительства и машиностроения до занятости и потребительского спроса», — отметил инвестор Фёдор Сидоров.

По его мнению, такие сокращения в первую очередь затронут капиталоёмкие отрасли, требующие постоянного обновления и модернизации.

«Однако важно подчеркнуть, что речь идёт скорее об отложенных вложениях, чем о полном отказе от них», — добавил эксперт.

Необходима стратегическая поддержка

Эксперты сходятся в том, что для разворота текущего инвестиционного тренда необходим комплексный подход, в котором ключевую роль играют как доступность кредитования, так и меры господдержки. Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал», подчёркивает, что максимальный эффект будет достигнут только в случае совмещения всех составляющих: доступность кредитов, рост внутреннего спроса и фискальные меры.

«Восстановление спроса — ключевой драйвер, который обеспечивает окупаемость проектов. Господдержка снижает риски, особенно в условиях жестких финансовых условиях и отрыва от международного рынка капитала», — объясняет Алина Попцова.

Павел Буров, управляющий партнёр BITL, также подтверждает важность всех этих факторов. Он акцентирует внимание на том, что для восстановления инвестиционной активности требуется не только доступность кредитов, но и меры по стимулированию внутреннего спроса, а также прямые формы господдержки.

«Нужен комплексный подход. Доступность кредитования действительно напрямую влияет на экономический рост и спрос. Меры господдержки тоже помогают, но их эффект меньше, если кредиты недоступны», — отметил Павел Буров.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», подчёркивает: даже снижение ключевой ставки не даёт ощутимого эффекта, если не задействовать дополнительные меры господдержки. Он указывает, что для оживления инвестиций в долгосрочной перспективе необходимо сочетание нескольких факторов: доступные кредиты, налоговые льготы, субсидии и, самое главное, программы по поддержке приоритетных отраслей.

«Последние снижения ключевой ставки облегчает стоимость финансирования, но само по себе это редко стимулирует инвестиции. Для оживления требуется комплекс мер: доступные кредиты и лизинг, государственные гарантии и субсидии, программы поддержки приоритетных проектов», — утверждает Ярослав Кабаков.

Инвестиционный климат и кадровый дефицит

Павел Буров, управляющий партнёр BITL, компании-организатора раундов инвестиций в МСП, считает, что кадровый дефицит в первую очередь сказывается на рабочих профессиях, где компании стараются компенсировать нехватку персонала за счёт технологий и повышения производительности. Нехватка квалифицированных специалистов — «сильных умов» — требует другого подхода, но для инвестиционной активности это не столь значимый барьер.

«Однако напрямую дефицит кадров не влияет на инвестиционные планы, и в данном контексте этот фактор нельзя назвать существенным», — отметил Павел Буров, управляющий партнёр BITL.

Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал», указывает, что кадровый дефицит может стимулировать долгосрочные инвестиции в автоматизацию и роботизацию, что в свою очередь должно повысить производительность труда и сократить потребности в операционных позициях. Сейчас нехватка специалистов сказывается на стоимости проектов и удлиняет сроки их реализации, особенно в таких отраслях, как IT, машиностроение и биотехнологии.

«В теории дефицит кадров стимулирует долгосрочные инвестиции в автоматизацию/роботизацию, которые и должны повысить производительность труда. Однако краткосрочно нехватка кадров давит на стоимость проектов и удлиняет сроки реализации, особенно в отраслях, зависимых от квалифицированных работников», — комментирует Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал».

Перспективы на ближайшие годы

Эксперты сходятся во мнении, что ситуация с инвестициями в ближайшие годы будет зависеть от двух ключевых факторов: внешнеэкономической ситуации и мер государственной поддержки. В случае улучшения внешней ситуации и комплексной государственной поддержки возможно умеренное восстановление.

Прогноз на 2025–2027 годы включает три сценария, как поясняет Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»:

Оптимистичный сценарий — мягкое восстановление: снижение ключевой ставки, развитие инфраструктурных проектов и кредитная поддержка позволят бизнесу постепенно реализовывать отложенные инвестиции. Это приведет к росту инвестиций и ускорению роста ВВП. Базовый сценарий — стагнация: умеренное снижение ставок и фрагментарная поддержка не дадут значимого импульса. Инвестиции останутся на низком уровне, а рост ВВП будет минимальным. Пессимистичный сценарий — кризисное ухудшение макроэкономической ситуации, что приведёт к банкротствам, долгосрочной стагнации и закреплению технологического отставания.

Если текущая ситуация останется без изменений, всё укажет на продолжение медленного сокращения темпов развития и отсутствие значительных изменений на рынке.





Фото: baona / Getty Images