Собянин назвал условие продолжения работы предприятий в Москве и способ победить коронавирус

Стабилизировать ситуацию с коронавирусом и не вводить ограничения для работы предприятий в Москве можно будет при соблюдении пожилыми и хронически больными людьми самоизоляции, частичном переводе работников на дистанционку и соблюдении масочного режима. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

«Если все эти меры сработают и мы их будем выполнять так, как мы не только предлагаем, но и предписываем, тогда у нас есть шанс стабилизировать и не трогать экономику, что для нас критически важно. Потому что второй такой удар малому бизнесу, общепиту, торговле и т.д. будет очень трудно пережить. И мы не должны этого допустить», — сказал Собянин.

Кроме того, по его словам, окончательно победить пандемию поможет массовая вакцинация.

«Это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией. А по-другому никакую инфекцию никогда не удавалось победить, только вакцинация», — сказал Собянин.

Мэр выразил надежду, что в конце 2020 года в Москву будут поставляться партии препарата для массовой вакцинации.

С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать самоизоляцию. С 5 октября московские компании обязали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

C 19 октября сотрудников и посетителей будут пускать в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения только по QR-коду или смс.

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки впервые зафиксировали более 5 тысяч заболевших (5049 человек).