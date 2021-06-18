Spotify купил сервис по генерации клипов из подкастов Podz

Spotify упростит поиск нужного контента после приобретения сервиса по генерации клипов из подкастов Podz. Podz делает короткие клипы из длинных подкастов, чтобы пользователь мог быстро понять, стоит ли ему слушать его полностью.

Сделка прошла, сообщается в официальном сообщении Spotify. Ее сумма и подробности не разглашаются.

Podz использует технологию машинного обучения для поиска лучших моментов в подкасте. По данным Techcrunch, система обучена на более чем 100 тысячах часов аудио.

«Мы считаем, что технология Podz дополнит и ускорит целенаправленные усилия Spotify по стимулированию открытий, доставке слушателям нужного контента в нужное время и ускорению роста этой категории во всем мире», – прокомментировали сделку в Spotify.

В среднем подкаст длится 30 минут. Podz делает из них короткие клипы-нарезки, чтобы пользователю было удобнее принять решение о прослушивании.

По данным Spotify, на их сервисе 2,6 млн подкастов. Технологию Podz они планируют интегрировать до конца 2021 года.

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