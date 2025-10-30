Цены на новые авто в 2025-м в среднем достигают 1,65 млн ₽

Kia Rio и Hyundai Solaris сохраняют лидерство на рынке подержанных автомобилей, приобретаемых онлайн, в январе–сентябре 2025 года, показало исследование Сбера. Средний чек на покупку машины с пробегом остался на уровне 1 млн рублей, а новых — 1,65 млн рублей. На фоне роста онлайн-продаж всё больше водителей оформляют полисы каско, и лидером по страхованию стала LADA, опередившая корейские бренды.

Статистика продаж подержанных автомобилей в России

В категории автомобилей с пробегом лидерами продаж остаются:

Kia Rio (медианная цена — 930 тыс. рублей). Hyundai Solaris (870 тыс. рублей). LADA Vesta (950 тыс. рублей).

Далее следуют LADA Granta (700 тыс. рублей), Ford Focus (700 тыс. рублей) и Volkswagen Polo (860 тыс. рублей).

В десятку вошли также Skoda Octavia (1 млн рублей), Toyota Camry (1,45 млн рублей), Kia Ceed (920 тыс. рублей) и Opel Astra (690 тыс. рублей).

Отмечается, что Opel Astra впервые вошла в топ, сменив Toyota Corolla, которая удерживала позиции по итогам полугодия.

Статистика продаж новых автомобилей в России

Каждая вторая новая машина, проданная через СберАвто, — российского производства (50%).

В десятку популярных моделей вошли LADA Granta (1,1 млн рублей), LADA Vesta (1,65 млн рублей) и LADA Niva (1,2 млн рублей).

Среди иностранных брендов лидируют Chery Tiggo 4 Pro (1,95 млн рублей), Haval Jolion (2,2 млн рублей), Geely Monjaro (3,5 млн рублей), Omoda C5 (2 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro (2,5 млн рублей).

Также востребованы LADA Largus (1,4 млн рублей) и Москвич 3 (1,7 млн рублей).

Чаще всего автомобили через СберАвто покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области, Татарстана и Свердловской области.

В России больше всего страхуют автомобили марки LADA

За первые девять месяцев 2025 года россияне оформили в СберСтраховании 49 тыс. полисов каско — это на 21% больше, чем годом ранее.

Абсолютным лидером по числу застрахованных машин стала LADA — на неё пришлось 10% всех полисов каско.

В пятёрку также вошли китайские бренды Haval и Chery (по 8%), Geely и Changan (по 7%).

Для сравнения: год назад топ возглавляла Kia, а доля китайских марок составляла 35% — теперь она выросла до 45%.

Контекст

Онлайн-продажи автомобилей и оформление каско продолжают расти, показывают данные Сбера. При этом медианные цены на машины, купленные онлайн, остаются стабильными, а структура спроса меняется: всё больше россиян выбирают отечественные и китайские бренды и чаще оформляют страховку на свои автомобили.