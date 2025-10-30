Средний чек автомобиля с пробегом в России — 1 млн ₽: в топе Kia Rio, Hyundai Solaris и LADA Vesta
Цены на новые авто в 2025-м в среднем достигают 1,65 млн ₽
Kia Rio и Hyundai Solaris сохраняют лидерство на рынке подержанных автомобилей, приобретаемых онлайн, в январе–сентябре 2025 года, показало исследование Сбера. Средний чек на покупку машины с пробегом остался на уровне 1 млн рублей, а новых — 1,65 млн рублей. На фоне роста онлайн-продаж всё больше водителей оформляют полисы каско, и лидером по страхованию стала LADA, опередившая корейские бренды.
Статистика продаж подержанных автомобилей в России
В категории автомобилей с пробегом лидерами продаж остаются:
- Kia Rio (медианная цена — 930 тыс. рублей).
- Hyundai Solaris (870 тыс. рублей).
- LADA Vesta (950 тыс. рублей).
Далее следуют LADA Granta (700 тыс. рублей), Ford Focus (700 тыс. рублей) и Volkswagen Polo (860 тыс. рублей).
В десятку вошли также Skoda Octavia (1 млн рублей), Toyota Camry (1,45 млн рублей), Kia Ceed (920 тыс. рублей) и Opel Astra (690 тыс. рублей).
Отмечается, что Opel Astra впервые вошла в топ, сменив Toyota Corolla, которая удерживала позиции по итогам полугодия.
Статистика продаж новых автомобилей в России
Каждая вторая новая машина, проданная через СберАвто, — российского производства (50%).
В десятку популярных моделей вошли LADA Granta (1,1 млн рублей), LADA Vesta (1,65 млн рублей) и LADA Niva (1,2 млн рублей).
Среди иностранных брендов лидируют Chery Tiggo 4 Pro (1,95 млн рублей), Haval Jolion (2,2 млн рублей), Geely Monjaro (3,5 млн рублей), Omoda C5 (2 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro (2,5 млн рублей).
Также востребованы LADA Largus (1,4 млн рублей) и Москвич 3 (1,7 млн рублей).
Чаще всего автомобили через СберАвто покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области, Татарстана и Свердловской области.
В России больше всего страхуют автомобили марки LADA
За первые девять месяцев 2025 года россияне оформили в СберСтраховании 49 тыс. полисов каско — это на 21% больше, чем годом ранее.
Абсолютным лидером по числу застрахованных машин стала LADA — на неё пришлось 10% всех полисов каско.
В пятёрку также вошли китайские бренды Haval и Chery (по 8%), Geely и Changan (по 7%).
Для сравнения: год назад топ возглавляла Kia, а доля китайских марок составляла 35% — теперь она выросла до 45%.
Контекст
Онлайн-продажи автомобилей и оформление каско продолжают расти, показывают данные Сбера. При этом медианные цены на машины, купленные онлайн, остаются стабильными, а структура спроса меняется: всё больше россиян выбирают отечественные и китайские бренды и чаще оформляют страховку на свои автомобили.
