Средняя зарплата курьера в Москве достигла 137 тыс. ₽ — это выше дохода специалистов с высшим образованием

По свежим данным SuperJob, курьеры снова зарабатывают больше специалистов с высшим образованием. Год назад разница в зарплатах уже составляла 19%. В марте 2026-го разрыв сохранился: доход специалистов с высшим образованием составил 88% от зарплаты курьеров.

Сезонный ажиотаж разогнал зарплаты курьеров

Сервис по поиску работы SuperJob представил новый «Индекс курьера». Средняя рыночная зарплата у курьеров в марте 2026 года на 27% выше, чем у специалистов без высшего образования, и на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. В Москве медианная зарплата курьеров за год выросла на 7 тыс. рублей.

Если при полной занятости курьеру в Москве сейчас предлагают в среднем 137 тыс. рублей в месяц, то специалисту с высшим образованием — 120 тыс. рублей, а квалифицированному специалисту без высшего образования — 100 тыс. рублей.

В SuperJob отмечают, что рост зарплат в службе доставки в начале 2026 года связан с сезонным ажиотажем, который традиционно возникает в период гендерных праздников из-за увеличения числа заказов.

Но курьеры в среднем продолжают зарабатывать больше, чем специалисты с дипломом. В первом квартале 2026 года медианная зарплата квалифицированных сотрудников с высшим образованием составляла лишь 82—88% от медианной зарплаты курьеров. У квалифицированных специалистов без высшего образования этот показатель находился на уровне 72—74%.

Спрос на курьеров вырос, несмотря на общее падение числа вакансий по рынку труда

Службы доставки стали единственной сферой среди десяти самых крупных по числу вакансий, где спрос на персонал за 2025 год вырос, — количество вакансий в доставке увеличилось на 2%. При это число резюме выросло на 26%.

По рынку труда в целом ситуация оказалась хуже — вакансий стало на 20% меньше, тогда как количество резюме выросло на 34%.

Согласно данным исследования рынка труда за 2025 год от SuperJob, помимо службы доставки, наибольшее число вакансий сохраняется в ритейле, промышленности и строительстве.

Контекст

«Индекс курьера» — инструмент, который SuperJob придумал для оценки макротенденций в экономике. Исследование показывает, что работа в доставке остается одной из самых конкурентных по доходу на рынке массового труда и продолжает привлекать, так и соискателей.

