Геймеры пошли в суд с требованием запретить сделку между Microsoft и Activision Blizzard – ранее то же самое сделал антимонопольный регулятор США. И игроки, и антимонопольщики уверены, что сделка нарушит конкуренцию на рынке видеоигр.

Геймеры пошли в суд с требованием запретить сделку между Microsoft и Activision Blizzard