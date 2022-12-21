Геймеры пошли в суд с требованием запретить сделку между Microsoft и Activision Blizzard – ранее то же самое сделал антимонопольный регулятор США. И игроки, и антимонопольщики уверены, что сделка нарушит конкуренцию на рынке видеоигр.
Американские пользователи видеоигр обратились в федеральный суд Калифорнии с требованием заблокировать сделку по покупке корпорацией Microsoft производителя видеоигр Activision Blizzard, пишет Reuters.
Истцы уверены, что покупка пока еще независимого производителя игр даст Microsoft большую власть в индустрии, позволит ей ограничивать выпуск видеоигр, произвольно повышать цены и в целом нарушит конкуренцию на рынке.
Ранее с требованием заблокировать сделку выступил антимонопольный регулятор США – Федеральная торговая комиссия. Ведомство хочет помешать Microsoft получить контроль над независимой студией, чтобы игровые рынки не понесли ущерб.
Фото на обложке: Pabkov /
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