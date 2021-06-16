Судно без экипажа, управляемое искусственным интеллектом, начало пересекать Атлантический океан

Роботизированное судно без экипажа, управляемое исключительно искусственным интеллектом, отправилось в плавание через Атлантический океан. Mayflower, сконструированный с участием IBM, следует по маршруту США – Великобритания и должен прибыть на место в течение трех недель.

15-метровый тримаран, стоимостью $1,3 млн, сконструирован компанией IBM совместно с некоммерческой организацией ProMare. Оснащен гибридными электродвигателями на солнечной энергии. На его борту установлены камеры, а управляется он с помощью искусственного интеллекта.

Одна из целей миссии – собрать данные о микрочастицах пластика в океане. Этим и будет заниматься корабль в течение трехнедельного плавания из США в Великобританию.

Mayflower – название в честь первого корабля, прибывшего в 1620 году в Америку. Изначально старт путешествия нового Mayflower был запланирован на 2020 год в рамках 400-летней годовщины плавания оригинального корабля, но его отложили из-за пандемии коронавируса и неподходящих погодных условий.

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Фото: Techxplore