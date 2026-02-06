Стоимость минуты такси в Москве выросла на 13% за год

Средняя стоимость минуты поездки в такси в Москве за год, включая январь 2026 года, выросла на 13%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Яндекс Такси». В компании рост цен объясняют аномальной погодой и резким всплеском спроса — количество водителей при этом осталось прежним. На стоимость также повлияли пробки: средняя длительность поездки за год увеличилась на 25%.

К росту среднего чека привели сильные снегопады и холода

Как сообщают в сервисе, одной из главных причин роста цен стала погода. В январе 2026-го Москва столкнулась с сильными снегопадами и холодами: многие горожане временно отказались от личных автомобилей и стали чаще выбирать такси, при этом количество водителей существенно не изменилось. Такая ситуация привела к росту среднего чека поездок, отмечают в сервисе.

Ещё одним фактором роста стоимости стало увеличение времени в пути. Из-за пробок, снегопадов и ухудшения видимости средняя длительность поездок выросла примерно на 25%. На отдельных маршрутах в час-пик время в дороге увеличивалось вдвое.

В свою очередь долгие поездки повышают расходы водителей — в том числе на топливо и обслуживание автомобилей, что также отражается на итоговой стоимости поездки, сообщают в «Яндекс Такси».

Прошлый январь был тёплым — и не таким снежным

В «Яндекс Такси» уточняют, что расчёты основаны на анализе средней стоимости минуты поездки за последний год. Подобный подход позволяет учесть сезонность, погодные условия и дорожную ситуацию.

Для сравнения: январь 2025 года был тёплым и практически бесснежным, из-за чего стоимость одной минуты поездки была заметно ниже.

Контекст

Подорожание такси из-за снегопадов и пробок может оказаться не единственной проблемой, с которой столкнётся отрасль в этом году. С 1 марта 2026-го начинает действовать новый закон о локализации такси. Согласно новым требованиям, таксопарки должны переходить на отечественные марки автомобилей — или машины с высокой степенью локализации. Ранее Минпромторг уже публиковал первичный список разрешённых марок.

Согласно исследованию РОМИР, новым требованиям сейчас соответствует только каждый третий автомобиль (29%), на котором работают таксисты-самозанятые. При этом 95% водителей не хотят покупать новую машину, а многие даже не знают о законе.