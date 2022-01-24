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Открылась регистрация на конференцию Tech Week 2022

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса Tech Week пройдет с 31 мая по 2 июня в Технопарке Сколково. В ней примут участие более 300 спикеров. Участников ждут тематические секции, посвященные новым технологиям, возможность презентовать свой проект или компанию и активный нетворкинг.

Открылась регистрация на конференцию Tech Week 2022
Все про картриджи — по ссылке

В программе:

  • карьерные консультации. Персональные беседы с ведущими HR-экспертами о развитии карьеры;
  • менторская гостиная. Индивидуальная тридцатиминутная сессия с разбором кейсов от экспертов в сфере инновационных технологий;
  • день обучения. Интенсивная программа обучения для управленцев от    экспертов-практиков. Все участники получат сертификат о повышении квалификации;
  • Speed Networking. Бизнес-общение в формате speed dating. Более 10 полезных контактов за 30 минут;
  • питчи стартапов. Участники получат экспертную оценку проекта от крупнейших инвесторов страны;
  • AfterParty Tech Week. Масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Яркая шоу-программа, специальный гость и расслабленная атмосфера для общения; 
  • Tech Week Club. Закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании;
  • онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

На одной площадке будет представлено больше 20 тематических секций о новых технологиях: 

  • цифровая трансформация бизнеса;
  • виртуальная и дополненная реальность;
  • инновации для руководителей и владельцев бизнеса;
  • Fintech;
  • современные подходы к управлению;
  • искусственный интеллект и большие данные;
  • HR-tech;
  • digital-маркетинг;
  • digital sales;
  • ecommerce-технологии;
  • бизнес-аналитика;
  • образовательные технологии / ED-tech;
  • инновации в промышленности;
  • технологии, трансформирующие компании;
  • информационная безопасность бизнеса. 

Подробная программа конференции и билеты — по ссылке.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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