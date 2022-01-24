Открылась регистрация на конференцию Tech Week 2022

Конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса Tech Week пройдет с 31 мая по 2 июня в Технопарке Сколково. В ней примут участие более 300 спикеров. Участников ждут тематические секции, посвященные новым технологиям, возможность презентовать свой проект или компанию и активный нетворкинг.
В программе:
- карьерные консультации. Персональные беседы с ведущими HR-экспертами о развитии карьеры;
- менторская гостиная. Индивидуальная тридцатиминутная сессия с разбором кейсов от экспертов в сфере инновационных технологий;
- день обучения. Интенсивная программа обучения для управленцев от экспертов-практиков. Все участники получат сертификат о повышении квалификации;
- Speed Networking. Бизнес-общение в формате speed dating. Более 10 полезных контактов за 30 минут;
- питчи стартапов. Участники получат экспертную оценку проекта от крупнейших инвесторов страны;
- AfterParty Tech Week. Масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Яркая шоу-программа, специальный гость и расслабленная атмосфера для общения;
- Tech Week Club. Закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании;
- онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.
На одной площадке будет представлено больше 20 тематических секций о новых технологиях:
- цифровая трансформация бизнеса;
- виртуальная и дополненная реальность;
- инновации для руководителей и владельцев бизнеса;
- Fintech;
- современные подходы к управлению;
- искусственный интеллект и большие данные;
- HR-tech;
- digital-маркетинг;
- digital sales;
- ecommerce-технологии;
- бизнес-аналитика;
- образовательные технологии / ED-tech;
- инновации в промышленности;
- технологии, трансформирующие компании;
- информационная безопасность бизнеса.
Подробная программа конференции и билеты — по ссылке.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
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