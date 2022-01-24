Конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса Tech Week пройдет с 31 мая по 2 июня в Технопарке Сколково. В ней примут участие более 300 спикеров. Участников ждут тематические секции, посвященные новым технологиям, возможность презентовать свой проект или компанию и активный нетворкинг.

Открылась регистрация на конференцию Tech Week 2022