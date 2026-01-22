«Теремок» готовит обновление: сеть планирует запустить барный формат в 2026-м — с эксклюзивными коктейлями
«Теремок» планирует запустить барный формат в 2026 году
Сеть ресторанов «Теремок» в 2026 году начнёт открывать заведения за пределами привычных фудкортов — на оживлённых городских улицах и в крупных жилых комплексах. Как сообщает медиа Sostav, параллельно компания хочет запустить новые барные форматы. В ресторанах сети появятся профессиональные станции напитков с авторскими безалкогольными и алкогольными позициями.
Новые рестораны выйдут за пределы фудкортов
Как пишет Sostav, ссылаясь на слова основателя и управляющего сети Михаила Гончарова, в 2026 году «Теремок» планирует открывать новые заведения на месте фудкортов в торговых центрах, а также на городских улицах и в крупных ЖК.
Отдельным направлением станет запуск первых барных форматов — профессиональных станций напитков, интегрированных в рестораны сети.
В меню «Теремка» появятся авторские коктейли и алкоголь
В барном меню «Теремка» появятся редкие сорта чая, спешиалти-кофе, моктейли, милкшейки, новые фирменные лимонады и авторские коктейли. Среди них — напитки со вкусом бородинского хлеба и питного мёда. Также в заведениях будут представлены алкогольные напитки.
Ранее Михаил Гончаров сообщал РИА Новости, что сеть рассматривает запуск полноценного алкогольного меню с винами и коктейлями в московских ресторанах. Сейчас в «Теремке» уже продаются пиво и медовуха, однако компания изучает возможность расширения ассортимента в крупных ресторанах в центре Москвы.
Оборот сети вырос до 25 млрд рублей в 2025-м
По итогам 2025 года оборот сети составил 25,04 млрд рублей — на 17,3% больше, чем в 2024 году, пишет ТАСС. За год компания открыла 15 новых ресторанов.
На сегодняшний день сеть включает 349 заведений в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Точки «Теремка» в ТЦ теряют трафик
В компании отметили, что около 25% ресторанов в торговых центрах показали снижение оборота по сравнению с прошлым годом из-за падения трафика. При этом 75% заведений в ТЦ продемонстрировали рост.
Сегмент доставки в 2025 году увеличил выручку на 19,5%, сообщили в пресс-службе сети.
Средний чек посетителей вырос на 12,6%
Средний чек гостей «Теремка» в 2025 году вырос на 12,6%. В компании связывают это как с расширением ассортимента, так и с внедрением цифровых решений.
В течение 2025 года кассы самообслуживания были установлены в 43 ресторанах сети. В 2026 году «Теремок» планирует утроить количество подобных «автоматизированных» заведений.
