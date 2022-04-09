Tesla планирует начать собственную добычу лития из-за «безумных» цен на металл

Основатель Tesla Илон Маск допустил, что его компания может самостоятельно заняться добычей лития — металла, который используется в создании аккумуляторов. Миллиардер возмутился, что стоимость сырья достигла «безумного уровня».

«Цена на литий взлетела до безумного уровня! Возможно, Tesla действительно придется заняться его добычей и переработкой в промышленных масштабах, если только это не увеличит затраты.

Нехватки самого компонента нет, так как литий есть практически в любой точке Земли, но темпы добычи / переработки низкие», — написал глава компании.

Литий является ключевым компонентом в аккумуляторах для электромобилей, из-за чего Tesla задумалась о его добыче еще два года назад. Как писал Bloomberg, компания тогда получила право на разработку месторождений лития в Неваде, это было одним из основных пунктов плана производителя по сокращению стоимости аккумуляторов.

Металл начал дорожать до начала украинских событий из-за увеличения на аккумуляторы и проблем с цепочками поставок на фоне пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg. По информации аналитического агентства Benchmark Mineral Intelligence, в прошлом году индекс мировых цен на литий вырос почти на 490%.

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