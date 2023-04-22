Tesla выиграла суд по делу о ДТП с участием автопилота

Суд присяжных штата Калифорния 21 апреля вынес решение по делу о ДТП с участием автомобиля с включенным программным обеспечением Autopilot driver assist в пользу Tesla. По мнению заседателей, в причиненном водителю ущербе автопилот виноват не был.

Жительница Лос-Анджелеса Джастин Су подала в судебный иск против Tesla в 2020 году, заявив, что ее автомобиль выехал на обочину вследствие некорректной работы автопилота, напоминает Reuters.

Из-за инцидента подушка безопасности сработала «настолько сильно, что сломала челюсть истицы, выбила зубы и повредила нерв на ее лице».

Женщина заявила о дефектах в конструкции автопилота и подушки безопасности и потребовала возмещения ущерба на сумму более $3 млн.

Компания Tesla отрицала ответственность за аварию, а ее представители отдельно акцентировали внимание на том, что водитель использовала автопилот на городских улицах, несмотря на предупреждение в руководстве пользователя об опасности такого использования ПО.

В результате Верховный суд Лос-Анджелеса присудил Су нулевой ущерб. В процессе расследования также было установлено, что подушка безопасности сработала адекватно.

После вынесения вердикта акции Tesla выросли на 1,3% и закрылись в пятницу на уровне $165,08.

Су расплакалась, когда вышла из зала суда после вынесения вердикта. Один из ее адвокатов, Дональд Славик, выразил разочарование результатом дела. Адвокат Tesla Майкл Кэри отказался от комментариев.

Это прецедентное дело, поскольку впервые суд выносит свое мнение относительно ДТП, связанного с частично автоматизированным программным обеспечением для вождения.

И хотя результаты судебного разбирательства не являются юридически обязательными в других похожих случаях, эксперты считают, что в дальнейшем это дело будет использоваться юристами Tesla и прочих компаний, чтобы выстраивать победные стратегии в аналогичных процессах.

Профессор юридической школы Университета Case Western Reserve Кассандра Берк Робертсон, специализирующаяся на делах с участием самоуправляемых автомобилей, считает, что вердикт «дает представление о том, как, вероятно, будут развиваться последующие случаи».

Главный вопрос в таких ситуациях всегда заключается в том, кто несет ответственность за аварию, когда автомобиль находится в режиме с включенным помощником водителя — водитель-человек, ПО-автопилот или оба?

Эд Уолтерс, который преподает курс по автономным транспортным средствам в юридической школе Джорджтауна, назвал вердикт «огромной победой» для Tesla.

«Это дело должно стать тревожным звонком для владельцев Tesla: они не могут чрезмерно полагаться на автопилот, и им действительно нужно быть готовыми взять управление на себя, поскольку Tesla — пока еще не система самостоятельного вождения», — высказался он.

Компания Tesla в настоящий момент готовится к ряду других судебных процессов, связанных с полуавтоматической системой вождения, которая, по утверждению Илона Маска, безопаснее, чем водители-люди.

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