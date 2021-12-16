«Тинькофф» уступил первое место «Альфа-Банку» впервые за пять лет в топ-20 Mobile Banking Rank

Консалтинговая компания markswebb выявила лучшие мобильные банковские приложения для частных лиц в России в 2021 году.

Результаты исследования Mobile Banking Rank 2021 представлены 16 декабря.

В рейтинге «Лучшие мобильные банки» для ежедневных задач в 2021 году сменился лидер. «Тинькофф» впервые за пять лет уступил первое место «Альфа-Банку», переместившись на третью позицию.

Как установили исследователи, «Тинькофф» сократил инвестиции в ежедневное управление деньгами, отдав приоритет цифровым офисам и экосистеме. В его приложении нельзя просматривать отдельно и анализировать доходы, на странице подписок нет важной информации о новых задолженностях, исчезла оплата телеком-провайдеров через запрос баланса или задолженности.

«Абсолютное лидерство "Альфа-Банка" обусловлено наличием голосового помощника, автоплатежами по всем возможным подпискам, отображением информации по открытым инвестиционным продуктам», — пояснили в исследовательской компании markswebb.

Взлеты и падения банков

При этом МКБ и «Совкомбанк» совершили прорыв. Так, МКБ переместился с 11 на 4 место, так как добавил повтор переводов и платежей из истории, оплату товаров и услуг по QR, сквозной поиск, автоплатеж за сотовую связь.

«Совкомбанк» занял 5 место вместо 15 благодаря появлению оплаты товаров и услуг по QR, отображению суммарного остатка, информации по комиссиям и лимитам, возможности настроить автонакоппления.

Прорывом года в компании назвали УБРиР, который добавил отображение имени получателя при проведении внутрибанковского перевода, оплату телеком-провайдеров и ЖКУ через запрос задолженности.

Падением года составители Mobile Banking Rank 2021 считают приложение «Банка Левобережный». После обновления туда не успели добавить некоторых провайдеров, а также оплату налогов и штрафов через запрос.

Плюсы и минусы приложений в 2021 году

Всем приложениям не хватает детального отображения информации по программам лояльности банка, информативной истории операций и PFM, автоматизации оплаты задолженностей. У 9 из 10 банков реализована программа лояльности в виде кешбэка, но ни в одном нет условий и статуса начислений.

В уходящем году в банковских приложениях активно развивались функции оплаты товаров и услуг по QR-коду, услуг телеком-провайдеров через запрос баланса или задолженности, демонстрации остатка средств и настройки списка продуктов на главном экране.

В тренде оказались простые трансграничные переводы, новые возможности СБП и голосовое управление. Точками роста стали упрощение отображения лимитов и me2me-переводы. Самые сложные моменты были связаны с реализацией функции голосовых помощников, которым пользователи пока не доверяют.

В markswebb установили, что в нише мобильных банковских приложений поле конкуренции смещается к «фичам», которые точечно улучшают пользовательский опыт. Например, «Тинькофф», «Абсолют» и «Банк Левобережный» предлагают переход к нужной форме перевода, если видят в буфере обмена скопированные реквизиты. «Альфа-Банк» и ПСБ умеют проверять коммунальные начисления по адресу проживания. «Райффайзенбанк» помогает контролировать и вовремя отключать платные подписки.

В 2022 году лидеры сделают ставку на персонализацию и потребности нишевых аудиторий, считают аналитики. Они также представили рейтинги российских мобильных банков в разрезе цифровых офисов и экосистем.

В рейтинге «Лучшие цифровые офисы» лидерство также досталось «Альфа-Банку».

А вот в сфере экосистем в мобильных приложениях победа снова у «Тинькофф».

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Фото на обложке: Unsplash