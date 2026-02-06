Toyota меняет СЕО: Кодзи Сато уходит после трёх лет работы

Действующий CEO Toyota Motor Кодзи Сато покидает свой пост после трёх лет работы — его место займет финансовый директор компании Кэнта Кон. Перестановки вступят в силу 1 апреля 2026-го и станут второй сменой руководства автоконцерна за последние три года, сообщили CNBC и AP News. Анонс был сделан на фоне снижения квартальной прибыли и пересмотра управленческой структуры компании.

Кодзи Сато сохранит ключевые отраслевые роли

После ухода с поста CEO Кодзи Сато станет вице-председателем совета директоров Toyota и займет новую должность директора по отраслевым вопросам (chief industry officer).

Как пишет CNBC, в новой структуре Кодзи Сато сосредоточится на более широком отраслевом контексте, тогда как Кэнта Кон будет отвечать за внутреннее управление компанией в роли президента и CEO. В июне 2026 года Кэнта Кон войдет в совет директоров, а Кодзи Сато покинет его.

Перераспределение ролей в Toyota похоже на командный спорт

На пресс-брифинге после анонса новый СЕО Toyota Кэнта Кон сравнил изменения в руководстве с распределением ролей в спорте, отметив, что Кодзи Сато становится «капитаном национальной сборной», а он сам — «капитаном клуба».

Кодзи Сато, в свою очередь, сообщил журналистам, что кадровые перестановки отражают решимость компании двигаться к изменениям с максимальной скоростью, охарактеризовав происходящее как «переключение передачи». Он также отметил, что изменения позволят ему сосредоточиться на работе в отраслевых организациях: он возглавляет Японскую ассоциацию автопроизводителей (JAMA) и является вице-председателем Keidanren — крупнейшего бизнес-лобби Японии.

Квартальная прибыль Toyota снизилась на 43%

AP News указывает, что кадровые перестановки связаны с плохими финансовыми показателями компании. По данным издания, за октябрь–декабрь групповая прибыль Toyota составила $8 млрд против $14 млрд годом ранее — падение составило 43%. За период с апреля по декабрь прибыль снизилась на 26% — до $19 млрд, несмотря на рост выручки почти на 7%, до $242 млрд.

По данным CNBC, Toyota сохранила прогноз по прибыли на весь финансовый год на уровне $22,8 млрд, что на 25% ниже показателя прошлого года. Акции компании после анонса о смене руководства выросли на 1,5–2%.

Почти половину продаж Toyota обеспечили электромобили

По данным CNBC, Toyota продолжает усиливать фокус на электрифицированных автомобилях — электромобилях и гибридах — на фоне жесткой глобальной конкуренции.

Как сообщили в самой компании, за первые три квартала финансового года такие модели обеспечили почти половину розничных продаж. Рост был обеспечен высоким спросом на гибриды в Северной Америке и Китае.

Контекст

Кодзи Сато возглавил Toyota в 2023 году, сменив многолетнего руководителя Акио Тойоду. Тогда его назначение рассматривалось как плановая передача власти следующему поколению менеджмента. В период его руководства в публичном поле активно обсуждались стратегия Toyota в отношении электромобилей, а также вопросы корпоративного управления, включая сделку по выкупу Toyota Industries, которая подверглась критике со стороны миноритарных акционеров.

С приходом Кэнты Кона, которого AP News называет экспертом по повышению прибыльности бизнеса, Toyota заявляет о намерении ускорить управленческие решения и снизить зависимость от продаж автомобилей, развивая другие направления.