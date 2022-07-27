ВТБ запустил переводы во Вьетнам в донгах

С 27 июля в ВТБ появятся денежные переводы по реквизитам во Вьетнам во вьетнамских донгах. Услугой могут воспользоваться физлица и юрлица. Сам перевод будет проводиться в течение дня.

Клиенту нужно будет заранее открыть счет в национальной вьетнамской валюте в ВТБ, после этого ввести данные и реквизиты получателя во Вьетнаме, сообщили «Ведомости».

Сервис будет доступен как в мобильном банке, так и в офисе ВТБ. Максимальная сумма одной операции – 20 млн рублей минимальной суммы нет, комиссия составит 1% от суммы перевода.

Эксперты говорят, что российские банки видят перспективы в Азиатско-тихоокеанском регионе, а развитию платежей там способствуют параллельный импорт и интерес экспортеров.