ДМС и гибкий график — база современного соцпакета на работе

Для 95% российских сотрудников наличие соцпакета стало обязательным условием выбора работы. Но представления соискателей и HR-директоров о том, что считать «базой», резко расходятся. Исследование «Яндекс Go для бизнеса» показало: компании часто вкладываются не в то, чего реально ждут сотрудники.

База — у всех разная

Для большинства российских сотрудников соцпакет — это не абстрактная «корпоративная забота», а конкретные практические вещи, которые упрощают жизнь. Каждый третий сотрудник в опросе признался, что на первом месте для него стоит гибкий график, 32% респондентов назвали ключевым условием наличие ДМС. На третьем месте оказалась компенсация расходов на мобильную связь (23%). Ещё четверть респондентов ждут частичной оплаты проезда, а каждый шестой — компенсации спортзала или фитнеса.

Но HR-директора видят картину иначе: 73% считают, что в базу должно входить обучение, а 59% — предоставление корпоративного ноутбука. Для сотрудников же обучение интересно только 16% из них, а техника воспринимается как необходимый минимум, а не как бонус.

«Роскошный максимум»

Сотрудники в ходе исследования также рассказали, что для них является «высшей точкой заботы» со стороны работодателя. На первом месте оказалось расширенное ДМС, включающее стоматологию: этого хотели бы 33% участников. Следом идут вещи, которые пока мало кто готов предоставлять: 31% назвали оплату аренды жилья, что особенно актуально для крупных городов, где цены на квартиры остаются высокими. 28% не отказались бы от дополнительных оплачиваемых дней отпуска.

У HR-директоров взгляд более прагматичный. Для них также в топе ДМС со стоматологией (73%), но дальше приоритеты смещаются к «легким» бенефитам: компенсация спорта и корпоративные скидки от партнёров (по 23%).

Болевые точки — питание и транспорт

Тема питания оказалась болезненной: почти у каждого пятого сотрудника в компании вообще нет компенсации обедов или питания. Но при этом 81% опрошенных заявили, что хотели бы её получать. По факту, даже элементарные «кофе-поинты» есть только у 27% офисных работников, а полноценная корпоративная столовая — лишь у четверти компаний.

С транспортом ситуация похожая: каждый третий считает, что работодатель должен обеспечивать такси в позднее время, особенно если офис работает до ночи. 26% хотели бы получать компенсацию топлива и парковки для личных автомобилей, а 16% — поддержку расходов на проезд в общественном транспорте.

Как соцпакет влияет на бизнес

Работодатели сами признают: соцпакет влияет на эффективность компании. Там, где он минимален или отсутствует, в 45% случаев падает мотивация сотрудников и дольше закрываются вакансии. По сути, экономия на соцпакете приводит к тому, что люди чаще уходят, новые приходят медленнее, а бизнес теряет ресурсы.

Когда соцпакет появляется или расширяется, показатели меняются в обратную сторону. Четверть HR-менеджеров признали, что сотрудники начинают чаще рекомендовать компанию своим знакомым. А каждая пятая компания зафиксировала рост откликов на вакансии.