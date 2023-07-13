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Турция обогнала Беларусь по ввозу товаров в Россию

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики цифрового банка «Точка» проанализировали объем импорта товаров в РФ по итогам первого полугодия 2023 года. Специалисты проанализировали трансграничные платежи клиентов организации, работающих с зарубежными контрагентами. RB.RU ознакомился с итоговыми даными.

Турция обогнала Беларусь по ввозу товаров в Россию

На первом месте среди стран-импортеров оказался Китай — 42% от общего объема импорта принадлежит этой стране. На втором месте оказалась Турция, которая поставляет 13% от всех товаров, ввозимых в Россию из-за границы.

Тройку лидеров замыкает Беларусь — 12%. В рейтинг также вошли Гонконг и Казахстан, которые занимают 9% и 5% соответственно от общего объема импорта. 

Российские предприниматели в этом году переориентировались на товары турецких производителей, особенно это заметно в категории одежды. Аналитики связывают это с тем, что в Турции производят качественную продукцию, которая может заменить ушедшие из России бренды. 

Чаще всего с начала года в РФ ввозили промышленное оборудование, запчасти, одежду, мебель и фурнитуру, текстиль.

Фото на обложке: Unsplash

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