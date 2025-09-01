Частная школа: в Москве — до 150 000, в регионах — до 50 000

Образование детей в России давно стало отдельным инвестиционным проектом для семей. Речь уже не только о книжках и тетрадках: выбор школы — государственная, частная, онлайн или пансион — определяет, сколько денег родители ежемесячно вытаскивают из кошелька. И цифры порой выглядят так, будто речь идёт о плате за ипотеку.

Государственные школы: дешево не значит бесплатно

Большинство родителей — 52% — по-прежнему выбирают обычные государственные школы. Но «бесплатность» оказывается мифом. В Москве, Петербурге и миллионниках расходы доходят до 15 тысяч рублей ежемесячно: учебники, секции, языки, поездки и взносы в «школьный фонд».

55% родителей укладываются в бюджет до 15 тыс. ₽ в месяц,

28% тратят 15–20 тыс. ₽,

17% выходят за планку в 20 тыс. ₽.

В регионах ситуация мягче: 58% ограничиваются суммой до 5 тыс. ₽, но даже там каждая пятая семья тратит больше 10 тыс. ₽ ежемесячно.

Частное образование: когда школа дороже квартиры

18% родителей готовы платить за «индивидуальный подход». Но ценник у частных школ кусается:

В регионах — 30–50 тыс. ₽ в месяц,

В Москве и Петербурге — от 80 тыс. ₽ до 150 тыс. ₽.

Среди опрошенных родителей:

42% платят 50–80 тыс. ₽,

34% — 80–120 тыс. ₽,

24% выкладывают свыше 120 тыс. ₽ ежемесячно.

И это ещё без учёта вступительных взносов, которые отдельной строкой пробивают бюджет.

Онлайн-школы: гибкость вместо статуса

13% семей предпочли цифровой формат. Здесь диапазон шире: кто-то ограничивается вебинарами «для галочки», а кто-то оплачивает живые занятия с преподавателем.

38% родителей тратят до 10 тыс. ₽ в месяц,

43% — 10–30 тыс. ₽,

19% — свыше 30 тыс. ₽.

Формат удобен, особенно для регионов, но лишён главного бонуса частных школ — статуса и «нетворкинга».

Пансионы: элитная опция для избранных

Самый непопулярный вариант (5% респондентов), но и самый «все включено»: обучение, проживание, питание, спорт и трансфер. Цены по России — от 30 до 60 тыс. ₽ в месяц, но в элитных школах сумма улетает к 200 тыс. ₽.

47% родителей укладываются в 60 тыс. ₽,

34% тратят 60–100 тыс. ₽,

19% — больше 100 тыс. ₽.

«Школа как инвестиция»

По словам Анны Романенко, директора департамента коммуникационной политики «Выберу.ру», школа давно перестала быть только про академические знания. Родители смотрят на неё как на входной билет в социальную среду и будущую карьеру. Частные школы и пансионы продают не просто уроки, а доступ к уникальным программам, сертификатам и сетям. А государственные и онлайн-школы берут массовостью и гибкостью.

Контекст

Исследование провели среди 2000 россиян от 30 до 55 лет. Цифры показывают: образование стало не просто статьёй расходов, а стратегическим выбором, который влияет на бюджет семьи и её социальные траектории.