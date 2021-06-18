Камеры в китайских офисах Canon пустят на работу только улыбающихся сотрудников

Canon установила в своих офисах в Китае камеры с нетривиальной задачей. Они на базе ИИ – сканируют лицо сотрудника и пускают его в кабинет только если он улыбается. Таким образом компания хочет решить «проблему морального духа».
Эту технологию Canon анонсировала в 2020 году как часть системы для управления рабочим местом. Однако востребована она оказалась только в Китае, пишет The Verge.
Financial Times писали, что китайские компании с большим вниманием относятся к контролю за действиями сотрудников на рабочем месте. С помощью ИИ-алгоритмов они отслеживают сколько сотрудники тратят времени на обед, чем занимаются за пределами офиса и какими программами на компьютерах пользуются.
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