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Камеры в китайских офисах Canon пустят на работу только улыбающихся сотрудников

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Canon установила в своих офисах в Китае камеры с нетривиальной задачей. Они на базе ИИ – сканируют лицо сотрудника и пускают его в кабинет только если он улыбается. Таким образом компания хочет решить «проблему морального духа».

Камеры в китайских офисах Canon пустят на работу только улыбающихся сотрудников

Эту технологию Canon анонсировала в 2020 году как часть системы для управления рабочим местом. Однако востребована она оказалась только в Китае, пишет The Verge.

Financial Times писали, что китайские компании с большим вниманием относятся к контролю за действиями сотрудников на рабочем месте. С помощью ИИ-алгоритмов они отслеживают сколько сотрудники тратят времени на обед, чем занимаются за пределами офиса и какими программами на компьютерах пользуются.

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Фото: Depositphotos.com, Canon Information Technologies

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