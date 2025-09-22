Уоррен Баффетт продал долю в BYD за $415 млн — акции крупнейшего производителя электрокаров просели на 3,5%
Акции производителя электромобилей BYD упали на 3,5%
Акции крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD потеряли 3,5% после того, как миллиардер Уоррен Баффетт продал свою долю в компании. Он владел акциями компании 17 лет — за это время они подорожали в 20 раз. Но теперь инвестор закрыл сделку и вышел с прибылью, пишет Reuters.
Получил долю в 10% и избавился от нее
Баффетт впервые вложился в BYD Company Limited (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») в 2008 году. Тогда компания только начинала путь в электромобильной гонке. Через несколько лет его доля выросла до 10%. Тем временем BYD превратилась в крупнейшего производителя электромобилей в мире.
С конца 2008-го котировки BYD подорожали в 20 раз — редкий кейс даже для портфеля Berkshire (крупная холдинговая компания, тоже принадлежащая Уоррену Баффету. — Прим. ред.). Однако в последнее время инвестор постепенно начал продавать свои активы в BYD. По данным Reuters, в конце 2024 года у него оставался пакет стоимостью $415 млн. Теперь он продал и его.
Реакция рынка
После новости о выходе Баффета из состава держателей активов акции BYD подешевели на 3,5%. Для компании это ощутимый удар по имиджу: имя Уоррена Баффетта ассоциировалось с долгосрочной устойчивостью. Однако в BYD поспешили сгладить углы, назвав продажу акций «нормальным процессом» и поблагодарив Баффетта за 17 лет партнёрства.
В самой Berkshire Hathaway от комментариев воздержались. Стратегия Баффетта всегда немного таинственна: инвестор редко объясняет отдельные сделки, предпочитая, чтобы рынок сам интерпретировал его действия.
Что это значит для игроков
Выход Баффетта — символический сигнал: даже лидеры «зелёной» гонки не гарантируют вечного роста. Для инвесторов это может быть поводом задуматься о переоценке китайских автогигантов, особенно на фоне глобальной конкуренции и давления со стороны Tesla и новых игроков.
Фото: Steve Pope / Stringer / Getty Images
