Упаковщик «Лабубу», ведущий настолок и тренер по Dota 2: на «Авито» растёт спрос на креативные профессии
Упаковщик «Лабубу» и тренер в Dota 2 — топ вакансий в 2025-м
На «Авито Работа» стремительно растёт спрос на специалистов креативных профессий — только в III квартале 2025 года он увеличился на 32% год к году. Среди самых востребованных — актёры озвучки игр, тренеры по киберспорту, упаковщики коллекционных игрушек «Лабубу» и ведущие настольных игр. Работодатели ищут не просто сотрудников, а тех, кто превращает хобби в профессию.
Креатив — новая норма
Как объясняет директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов, рынок труда стал более чувствителен к мотивации человека и его потребности в самореализации. По его словам, для всё большего числа соискателей работа — это не просто стабильный доход, а способ реализовать своё хобби, талант или идею.
«Профессиональная реализация может быть гибкой, творческой и напрямую связанной с увлечениями человека», — отмечает директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов.
В топе — озвучка, киберспорт, настолки
Одним из самых востребованных форматов стала удалённая озвучка для гейминга: так, например, в Оренбурге появилась вакансия актёра озвучки компьютерных игр на английском языке. Доход — до 150 000 рублей в месяц, режим работы — полностью удалённый. В требованиях — грамотная речь, хороший микрофон и отличное знание английского языка. Работодатели обещают гибкий график и возможность сотрудничества со студиями из разных городов.
Тем временем в Москве активно ищут ведущих настольных игр — людей, которые не просто знают правила, а умеют вовлечь гостей и создать правильную атмосферу. Такая работа оплачивается до 85 000 рублей в месяц и особенно актуальна для антикафе, которые делают ставку на эмоции и досуг.
Ещё одна востребованная должность — тренер по киберспорту: Dota 2 и CS:GO по-прежнему остаются ключевыми дисциплинами в игровом мире. Кроме того, грамотное обучение теперь нужно не только подросткам, но и начинающим стримерам. Зарплата — до 120 000 рублей.
Главные тренды — упаковка «Лабубу» и просмотр Reels
Среди самых обсуждаемых вакансий — вакансия упаковщика игрушек «Лабубу». В Москве ищут сотрудника, который будет заниматься упаковкой фигурок из премиум-сегмента — специально для коллекционеров. Работодатель обещает проживание, официальное оформление и стабильную зарплату до 85 000 рублей.
Другой интересный пример — вакансия по просмотру «рилсов». Идеальный кандидат — человек с насмотренностью, пониманием трендов и способный анализировать большой объём визуального контента. Работа оплачивается по договорённости и предполагает гибкий график. Проще говоря, теперь за привычный вечер в ленте можно получать зарплату — если оценивать видео профессионально.
Тренд подтверждён цифрами
Спрос на подобные вакансии растёт системно. По данным «Авито Работа», в третьем квартале 2025 года рост спроса на креативные профессии составил 32% год к году. Это заметно не только в мегаполисах, но и в городах с населением от 500 тысяч: креативный труд становится массовым. И если раньше такие вакансии были скорее исключением, сегодня они прочно входят в категорию «обычных».
Кандидаты, в свою очередь, осознанно ищут работу по душе, понимая, что теперь реально совмещать хобби и карьеру. «Авито Работа» подчёркивает: экономика увлечений становится устойчивым трендом, а не временным всплеском.
- 1 Не экономят на впечатлениях: 50% россиян тратит на отпуск больше половины зарплаты, 40% — 150 тыс. ₽ на человека Отпуск в 2025 году обойдётся в 100-150 тысяч рублей 29 сентября 2025, 14:00
- 2 «Фудтех через 100 лет — доставка суперфудов за 5 мин синглам, живущим в микроквартирах с собаками» Директор по развитию Ozon fresh Арина Князева — о трендах, которые уже на пороге будущего. 25 сентября 2025, 18:57
- 3 Только 5,8% ИП до 25 лет занимаются блогингом — более 50% теперь предпочитают рекламу и работу в IT Креативные индустрии — для молодёжи до 35: их доля — уже 11% 25 сентября 2025, 14:43
- 4 Рынок кредитов молодеет: банки фиксируют рост спроса у заёмщиков младше 25 лет Кредит до 25 лет становится нормой: банки доверяют молодёжи 24 сентября 2025, 19:11