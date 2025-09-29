Упаковщик «Лабубу» и тренер в Dota 2 — топ вакансий в 2025-м

На «Авито Работа» стремительно растёт спрос на специалистов креативных профессий — только в III квартале 2025 года он увеличился на 32% год к году. Среди самых востребованных — актёры озвучки игр, тренеры по киберспорту, упаковщики коллекционных игрушек «Лабубу» и ведущие настольных игр. Работодатели ищут не просто сотрудников, а тех, кто превращает хобби в профессию.

Креатив — новая норма

Как объясняет директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов, рынок труда стал более чувствителен к мотивации человека и его потребности в самореализации. По его словам, для всё большего числа соискателей работа — это не просто стабильный доход, а способ реализовать своё хобби, талант или идею.

«Профессиональная реализация может быть гибкой, творческой и напрямую связанной с увлечениями человека», — отмечает директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов.

В топе — озвучка, киберспорт, настолки

Одним из самых востребованных форматов стала удалённая озвучка для гейминга: так, например, в Оренбурге появилась вакансия актёра озвучки компьютерных игр на английском языке. Доход — до 150 000 рублей в месяц, режим работы — полностью удалённый. В требованиях — грамотная речь, хороший микрофон и отличное знание английского языка. Работодатели обещают гибкий график и возможность сотрудничества со студиями из разных городов.

Тем временем в Москве активно ищут ведущих настольных игр — людей, которые не просто знают правила, а умеют вовлечь гостей и создать правильную атмосферу. Такая работа оплачивается до 85 000 рублей в месяц и особенно актуальна для антикафе, которые делают ставку на эмоции и досуг.

Ещё одна востребованная должность — тренер по киберспорту: Dota 2 и CS:GO по-прежнему остаются ключевыми дисциплинами в игровом мире. Кроме того, грамотное обучение теперь нужно не только подросткам, но и начинающим стримерам. Зарплата — до 120 000 рублей.

Главные тренды — упаковка «Лабубу» и просмотр Reels

Среди самых обсуждаемых вакансий — вакансия упаковщика игрушек «Лабубу». В Москве ищут сотрудника, который будет заниматься упаковкой фигурок из премиум-сегмента — специально для коллекционеров. Работодатель обещает проживание, официальное оформление и стабильную зарплату до 85 000 рублей.

Другой интересный пример — вакансия по просмотру «рилсов». Идеальный кандидат — человек с насмотренностью, пониманием трендов и способный анализировать большой объём визуального контента. Работа оплачивается по договорённости и предполагает гибкий график. Проще говоря, теперь за привычный вечер в ленте можно получать зарплату — если оценивать видео профессионально.

Тренд подтверждён цифрами

Спрос на подобные вакансии растёт системно. По данным «Авито Работа», в третьем квартале 2025 года рост спроса на креативные профессии составил 32% год к году. Это заметно не только в мегаполисах, но и в городах с населением от 500 тысяч: креативный труд становится массовым. И если раньше такие вакансии были скорее исключением, сегодня они прочно входят в категорию «обычных».

Кандидаты, в свою очередь, осознанно ищут работу по душе, понимая, что теперь реально совмещать хобби и карьеру. «Авито Работа» подчёркивает: экономика увлечений становится устойчивым трендом, а не временным всплеском.