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Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала пользователей из России и Беларуси

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси — они получили письма, в которых сообщается о бане аккаунтов, пишет «Коммерсантъ». 

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала пользователей из России и Беларуси

Доступ к платформе не могут получить те фрилансеры, которые физически находятся в указанных странах. Биржа вернет доступ, если пользователи переедут в другую страну. 

В письме также есть ссылка на инструкцию по возвращению аккаунта к работе после релокации.

Upwork заявила о приостановке работы в России и Беларуси 7 марта. Из этих стран больше невозможно создать аккаунт, а старые профили пропали из поиска. Биржа предупредила, что до 1 мая 2022 года необходимо завершить все активные контракты.

RB.RU писал о том, где можно получать оплату в долларах.

Фото на обложке: Unsplash

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