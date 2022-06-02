Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала пользователей из России и Беларуси

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси — они получили письма, в которых сообщается о бане аккаунтов, пишет «Коммерсантъ».
Доступ к платформе не могут получить те фрилансеры, которые физически находятся в указанных странах. Биржа вернет доступ, если пользователи переедут в другую страну.
В письме также есть ссылка на инструкцию по возвращению аккаунта к работе после релокации.
Upwork заявила о приостановке работы в России и Беларуси 7 марта. Из этих стран больше невозможно создать аккаунт, а старые профили пропали из поиска. Биржа предупредила, что до 1 мая 2022 года необходимо завершить все активные контракты.
RB.RU писал о том, где можно получать оплату в долларах.
Фото на обложке: Unsplash
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