США ограничат въезд для граждан России и 42 других стран

О чем речь? Как рассказали газете анонимные чиновники, Госдепартамент США совместно со службами безопасности и разведки разработал новые правила въезда в страну для граждан 43 стран. Эти государства планируют разделить на три категории.

К «красному» списку относятся 11 стран: Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Северная Корея, Ливия, Венесуэла, Йемен, Сомали, Судан и Сирия. Гражданам государств категорически будет запрещен въезд в США.

Как насчет России? Россия вошла в «оранжевый» список из 10 стран, въезд из которых будет ограничен, но не запрещен. В США смогут попасть «состоятельные деловые путешественники, но не лица, путешествующие по иммиграционным или туристическим визам».

Помимо России к «оранжевому» списку относятся Беларусь, Туркменистан, Пакистан, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Сьерра-Леоне и Южный Судан.

Предложение также включает проект «желтого» списка из 22 стран Африки, Азии и Карибского бассейна, которым будет предоставлено 60 дней для устранения «проблем», таких как «непредоставление США информации о прибывающих туристах», нарушения при выдаче паспортов или «продажа гражданства лицам из запрещенных стран».

Источники не сообщают, когда новые правила вступят в силу. Кроме того, к моменту введения ограничений в списки стран «скорее всего будут внесены изменения».

В начале февраля Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, а также 10-процентных тарифов на продукцию из Китая. С тех пор глава США дважды откладывал на месяц введение тарифов против Канады и Мексики.

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