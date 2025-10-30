В 2025 году 47% россиян стали чаще посещать магазины низких цен, половина — ради экономии и контроля расходов
47% россиян стали чаще ходить в дискаунтеры в 2025 году
Формат дискаунтера продолжает укреплять позиции в потребительской структуре расходов россиян. По данным исследования, за последний год 47% россиян стали чаще посещать дискаунтеры. 54% считают, что такой формат помогает эффективнее расходовать семейные средства и экономить.
Дискаунтер — полноценный инструмент планирования бюджета
Согласно исследованию, проведённому сетью магазинов «Чижик», более 80% опрошенных совершают покупки в таких магазинах. При этом 47% респондентов признались, что стали делать это чаще за последний год. Главная причина популярности дискаунтеров — более строгий контроль за расходами.
Половина участников опроса считают, что дискаунтеры позволяют эффективнее управлять семейным бюджетом, а 40% начали чаще посещать такие магазины именно из-за необходимости тщательнее планировать финансы. Для многих покупателей поход в дискаунтер стал не просто способом экономии, а инструментом контроля трат и частью стратегии разумного потребления.
Кроме того, более 60% опрошенных уверены, что именно в магазинах формата «низких цен» можно найти базовые продукты по самым доступным ценам — без переплаты за упаковку, маркетинг и дополнительные услуги.
Ключевой фактор для покупки — не бренд, а качество продукта
Однако ценовое преимущество — не единственный мотив посещения дискаунтеров. Исследование показало, что для покупателей всё большую роль играет качество товаров. Почти половина респондентов признались, что теперь ориентируются не на известность бренда, а на соотношение цены и качества.
Такое изменение потребительских приоритетов говорит о росте осознанности: люди готовы покупать товары под менее знакомыми марками, если они доказывают стабильное качество. 25% участников исследования заявили, что доверяют собственным торговым маркам дискаунтеров, считая их полноценной альтернативой известным брендам.
Кроме того, каждый седьмой опрошенный отметил, что продукты из дискаунтера не уступают по свежести и качеству товарам из супермаркетов, но при этом остаются заметно доступнее. Для части покупателей это становится подтверждением того, что экономия может сочетаться с качеством, если магазин гарантирует прозрачность ассортимента и контроль за поставщиками.
Контекст
Растущий интерес к дискаунтерам отражает более широкий тренд — переход к рациональному потреблению. После нескольких лет ценовой волатильности россияне стали осторожнее в тратах и чаще планируют покупки заранее.
Вместе с тем дискаунтеры перестали быть символом экономии и уже превратились в устойчивую модель покупательского поведения, где на первом плане — баланс между выгодой и качеством.
