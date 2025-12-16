В 2025-м российский венчурный рынок сократился на 10% — до 7,2 млрд ₽: количество сделок снизилось на 30%
Венчурный рынок России упал на 10% в 2025-м — до 7,2 млрд ₽
Российский венчурный рынок за год сократился более чем на 10%, говорится в исследовании медиа «Русский Венчур» и АО «Малина венчурс» (Malina VC) при участии фонда Brio Capital. Совокупный объем инвестиций снизился с 8 млрд до 7,2 млрд рублей, а количество сделок упало со 113 до 78. При этом инвестиции частных фондов выросли почти на 70%.
Частные венчурные фонды увеличили инвестиции почти на 70%
Несмотря на общее снижение рынка, сегмент частных венчурных фондов показал положительную динамику. Объем их инвестиций вырос почти на 70% — с 1,7 млрд до 2,9 млрд рублей.
Ниша частных инвесторов и бизнес-ангелов показал рост по объёму вложений почти на 28% — с 2,26 млрд рублей в 2024 году до 2,89 млрд рублей в 2025-м. Рост обеспечили несколько крупных pre-IPO-сделок, при этом количество инвестиционных раундов сократилось с 45 до 32.
Государственные и корпоративные инвестиции снижаются
Государственные инвестиции в стартапы сократились на 8,5% — с 1,29 млрд рублей в 13 сделках в 2024 году до 1,18 млрд рублей в 9 сделках в 2025-м.
Среди корпораций снижение оказалось более заметным: объем инвестиций упал на 48% — с 446,5 млн до 232 млн рублей. При этом количество сделок практически не изменилось — 15 годом ранее и 16 в текущем периоде.
Компании, использующие искусственный интеллект в разработке продуктов, привлекли более 2 млрд рублей, что составляет почти 28% от общего объема венчурных инвестиций за год.
В исследовании отмечается, что ни один стартап, запущенный в России и продолживший работу внутри страны, не привлек зарубежных инвестиций в отчётный период.
В планах — фокус на реальный сектор экономики
Авторы исследования отмечают, что падение по количеству сделок и общему объему инвестиций указывает на сложный 2026 год для участников рынка. Ожидается дальнейшее сокращение государственных вложений на фоне ограниченных бюджетов и фокуса на реальный сектор экономики.
По оценке экспертов, венчурный рынок движется к консолидации и более взвешенным оценкам стартапов. В текущих условиях завышение мультипликаторов (коэффициенты, по которым инвесторы оценивают, дорого или дёшево стоит стартап) для IT-бизнесов не ожидается, а капитал всё чаще смещается в сторону компаний с доказанной экономикой, устойчивостью и потенциалом пройти период замедления.
Контекст
Исследование охватывает публичные венчурные сделки с участием российских стартапов, о которых стало известно СМИ в период с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года. В анализ вошли компании, созданные не более 10 лет назад.
- 1 Дейтинг-сервис Twinby вкладывает $500 тыс. в развитие офлайн-знакомств: инфраструктуру тестируют на курорте Шерегеш Twinby инвестирует $500 тыс. в офлайн-знакомства 16 декабря 2025, 21:33
- 2 OpenAI выпустила GPT-5.2 — Сэм Альтман стремится ускорить развитие ИИ на фоне давления Google и Anthropic OpenAI Сэма Альтмана выпустила новую версию GPT-5.2 12 декабря 2025, 15:00
- 3 Футболист инвестирует в ИИ: Криштиану Роналду приобрел долю Perplexity — прямого конкурента Google Криштиану Роналду купил долю конкурента Google — Perplexity 05 декабря 2025, 16:44
- 4 Бренды получили возможность тестировать идеи на ИИ-респондентах — но это может оказаться слишком дорого для бизнеса Технологии ИИ в опросах: в России появились AI-респонденты 01 декабря 2025, 17:30