В 2026 году ремонт квартиры «под ключ» подорожает на 20–25%

В 2026 году стоимость капитального ремонта квартир «под ключ» в России может вырасти на 20–25%. Ключевые причины — повышение НДС до 22%, рост стоимости работ и риск дефицита стройматериалов. По оценке ремонтной компании Domeo, отремонтировать двухкомнатную квартиру в 2026 году может обойтись минимум в 2,5 млн рублей.

Самые затратные — электромонтажные, сантехнические и отделочные работы

В 2025 году в Москве стоимость работ выросла на 12–15%, а стандартный комплект строительных материалов вырос в цене до примерно 10 тыс. рублей за квадратный метр. В совокупности это повлияло на рост стоимости ремонта на 20–25% по сравнению с 2024 годом.

Самыми затратными продолжают быть электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. Укладка плитки обходится от 1 300 рублей за квадратный метр, поклейка обоев — от 450 рублей. Стоимость работ мастеров за год выросла в среднем на 20–30%.

Материалы и услуги рабочих дорожают быстрее всего

В 2025 году сильнее всего подорожали отдельные категории материалов. Электрооборудование выросло в цене почти на 95%, цемент — на 55%, газобетон — на 51%. Параллельно увеличилась цена за труд плиточников, электриков и мастеров по потолкам.

Рост затрат на персонал стал одним из ключевых факторов удорожания ремонта. Нехватка профессионалов сохраняется, а зарплаты в строительстве за последние два года увеличились на 20–30%, что приведёт к дальнейшему повышению стоимости услуг.

В 2026-м вырастут цены на импортные стройматериалы

С 2026 года на рынок повлияет повышение НДС до 22%. Это увеличит себестоимость как материалов, так и ремонтных работ. Также рост цен связывают с высокой ключевой ставкой и инфляцией: они приводят к удорожанию кредитов для подрядчиков и производителей, которое увеличивает их издержки и финальную стоимость работ.

Также ожидается рост цен на импортные стройматериалы и логистику. Особенно это затронет сантехнические изделия и электрооборудования.

Электротехника, плитка, окна и двери подорожают сильнее всего

По оценке Domeo, материалы занимают до 45% в ремонтной смете. В 2026 году отделочные материалы могут подорожать на 12–18%, что напрямую увеличит общую стоимость ремонта. Оставшуюся часть сметы занимают работы (около 35%) и оборудование (примерно 20%).

Заметнее всего в этом году подорожают пластиковые окна, электрическая техника, плитка и межкомнатные двери. Кухонные комплекты могут вырасти в цене на 12–15%.

Ремонт двухкомнатной квартиры в Москве будет начинаться от 2,5 млн рублей

В 2026 году средняя стоимость капитального ремонта в Москве начинается от 35 тыс. рублей за квадратный метр. В премиум сегменте цена может доходить до 135 тыс. рублей за квадратный метр. В то время как стоимость работ в регионе примерно на 20–25% ниже, чем в Москве.

Если сейчас отремонтировать двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м в Москве стоит 2,1–3,6 млн рублей, то в 2026 году эта сумма может вырасти до 2,5–4,5 млн рублей. Таким образом, переплата за перенос ремонта с 2025 на 2026 год составит 400–900 тыс. рублей.