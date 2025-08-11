В «Яндексе» рассказали, как улучшились роботы-доставщики

В 2026-м роботов-доставщиков от «Яндекса» будут уже тысячи — эксперт дал прогноз

Спустя ровно год после того, как роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять заказы из «Пятерочки» и «Перекрестка», к сервису подключилась «Супер Лента». И если год назад вес товара не должен был превышать 15 кг, то в этом лимит увеличился до 20 кг. В «Яндексе» заявили, что это не единственное улучшение, которое случилось с рободоставкой за это время.

Гибкая интеграция и больше автономии для доставки

По словам Никиты Соболева, директора по развитию Автономного транспорта в «Яндексе», за последний год они значительно улучшили как взаимодействие роботов с городской средой — повысили автономность, качество езды и безопасность, — так и клиентский сервис: появились личный кабинет и API, позволяющие гибко интегрироваться с нашими системами.

«Мы достаточно успешно отработали с партнерами различные сценарии: от стандартной клиентской доставки — до перемещений между дарксторами и магазинами или даже комплексной доставки в крупные жилые комплексы с последующим развозом заказов курьерами», — отметил Никита Соболев, директор по развитию Автономного транспорта в «Яндексе».

От X5 до «Магнита»: роботы входят в ритейл мейнстрим

На сегодняшний день к рободоставке подключены сервисы экосистемы «Яндекса» — «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда», «Яндекс Доставка», а из других крупных ритейлеров — X5 Group и «Супер Лента». Также начали интеграцию с «Магнитом» и «ВкусВиллом».

«Мы планируем тестовый запуск доставки роботами на трёх торговых точках. Посмотрим на отклик покупателей и, если им понравится, будем расширять проект», — в пресс-службе «ВкусВилла» подтвердили, что компания действительно ведет переговоры с «Яндексом» о старте работы с сервисом роботов-доставщиков.

Также «ВкусВилл» ранее использовал роверы для перемещения товаров из дарксторов (магазин без покупателей, работающий на доставку) во «ВкусВиллы» в жилых домах. По техническим причинам тест не стали продолжать, сообщили в пресс-службе компании.

Меньше затрат, больше прогнозируемости — и реклама на колёсах

«Уже сегодня юнит-экономика нашей рободоставки практически сопоставима с курьерами — этого мы добиваемся за счёт повышения автономности, оптимизации операционных процессов и более совершенной конструкцией робота. Такой формат не только масштабируем, но и выгоден партнёрам: затраты на парк всегда прогнозируемы, отсутствуют косвенные затраты на традиционных курьеров, а это +50-60% к стоимости заказа для бизнеса», — подчеркнул Никита Соболев, директор по развитию Автономного транспорта в «Яндексе».

Кроме того, сами роботы — очень эффективная рекламная поверхность. Сейчас каждый день на линиях уже работает около 200 роботов от «Яндекса», к концу года их будет порядка 500, а в 2026 году — уже тысячи.

Следующий шаг — от улиц вглубь складов

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера в ноябре 2019-го. В апреле 2020-го компания сообщила о первом опыте применения робота за пределами своей экосистемы. Теперь роботизация вышла за пределы доставки: в августе 2025-го «Яндекс Роботикс» вместе с «Яндекс Лавкой» запустили первый автоматизированный даркстор в Москве. Здесь автономные мобильные роботы перемещают стеллажи к сотрудникам, ускоряя сборку заказов примерно на треть и снимая часть физической нагрузки.

Планы амбициозные: к середине 2026 года сеть пополнится ещё пятью такими точками в Москве и Петербурге, а в будущем «робозоны» станут частью новых крупных дарксторов Лавки. Это позволит ритейлу быстрее комплектовать заказы и увеличивать оборот без расширения площадей.

Смысл для бизнеса

Если темпы масштабирования сохранятся, «Яндекс» может стать ключевым драйвером роботизации в российском ритейле — одновременно меняя экономику доставки и перестраивая саму модель работы складов. Для рынка это означает, что технологии автономного транспорта и автоматизированной комплектации перестанут быть экспериментом и превратятся в новый операционный стандарт.