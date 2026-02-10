ChatGPT запустил рекламу в аккаунтах с подпиской Free и Go

OpenAI официально запустила тестирование рекламы в ChatGPT. Объявления будут показываться только совершеннолетним пользователям с подписками Free и Go — в остальных тарифах реклама отображаться не будет. Пользователи смогут скрывать рекламные материалы — при этом дневной лимит запросов сократится.

Рекламы не будет в тарифах Plus, Pro, Business и Enterprise

Тестирование рекламы началось с 9 февраля в США и коснётся пользователей с подписками Free и Go. Пользователи тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise не будут видеть рекламные объявления.

В OpenAI отмечают, что компания хочет сохранить бюджетные тарифы для пользователей, однако это возможно только при достаточной монетизации проекта и развитию инфраструктуры. Один из выходов — запуск рекламы.

Пользователи, которые не хотят видеть рекламу, могут перейти на платные тарифы или отключить её в бесплатной версии, сократив количество доступных сообщений в день.

Реклама не повлияет на ответы ChatGPT

OpenAI подчёркивает, что объявления никак не влияют на содержание ответов ChatGPT. Все ответы формируются независимо от рекламы и ориентированы исключительно на пользу для пользователя.

Реклама имеет специальную спонсорскую пометку и визуально отделена от диалогов. В рамках тестирования объявления подбираются на основе темы текущего диалога, предыдущих чатов и взаимодействия пользователя с рекламой.

Рекламодатели не видят чаты пользователей в ChatGPT

OpenAI отмечает, что рекламодатели не получают доступа к чатам, истории разговоров или личным данным пользователей. Они видят только агрегированные показатели эффективности — например, количество показов и кликов.

В рамках тестирования реклама не будет отображаться у пользователей младше 18 лет, а также при обсуждении чувствительных тем, включая физическое и психическое здоровье и политику. OpenAI отмечает, что будет расширять рекламу в ChatGPT постепенно, по мере тестирования формата и развития механизмов защиты пользователей.

Пользователи могут узнать причины показа рекламы

В ChatGPT предусмотрены инструменты управления рекламой. Пользователи смогут оставлять обратную связь, узнавать причины показа конкретного объявления и самостоятельно удалять их.

Также в ChatGPT доступны настройки персонализации, включая возможность отключить использование истории чатов и памяти для подбора рекламы. Историю показанных объявлений можно просмотреть и очистить в любое время.