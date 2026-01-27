OpenAI запускает рекламу в ChatGPT: цена втрое выше, чем у Meta*, — а аналитика урезана ради конфиденциальности
Стала известна цена рекламы в ChatGPT от OpenAI
OpenAI начинает продавать рекламу в ChatGPT по цене $60 за тысячу показов — это почти втрое дороже стандартных расценок в Meta*, сообщает The Information. При этом рекламодатели получат ограниченный набор метрик без данных о реальных действиях пользователей. Первые рекламные интеграции появятся в ChatGPT уже в ближайшие недели — и пока только в США.
Рекламодатели получат минимум данных об эффективности кампаний
В отличие от таких крупных рекламных платформ, как Google и Meta*, OpenAI не планирует делиться детальной аналитикой. Рекламодатели увидят лишь общие показатели — количество показов и кликов.
Данных о дальнейшем поведении пользователя – будь то покупка или целовое действие, в отчётах не будет.
Конфиденциальность переписки — в приоритете
В OpenAI допускают, что со временем набор метрик может быть расширен, при этом компания напоминает о своей публичной позиции: конфиденциальность разговоров остаётся одним из ключевых принципов сервиса.
В связи с этим данные пользователей и содержание диалогов в ChatGPT не будут передаваться рекламодателям.
Показы начнутся с бесплатных и недорогих тарифов
Первые рекламные блоки появятся у пользователей бесплатной версии ChatGPT, а также у подписчиков тарифа ChatGPT Go, цена которого составляет $8 в месяц. Другие тарифы пока останутся без рекламы.
Рекламу покажут только взрослым
При этом в OpenAI подчёркивают: технологии должны не только расширять возможности компании, но и защищать благополучие молодых людей. В связи с этим рекламу не будут показывать пользователям младше 18 лет, а также в чатах, где обсуждаются темы психического здоровья или политики.
Ранее, 20 января 2026 года, OpenAI сообщила о внедрении системы определения возраста, которая помогает определить вероятных несовершеннолетних пользователей.
Контекст
О планах внедрить рекламу в ChatGPT OpenAI сообщала ещё осенью. Тогда в компании объяснили этот шаг необходимостью нарастить выручку и наконец покрыть высокие издержки на разработку и поддержание работы модели. Реклама станет дополнительным источником дохода вместе с подписками.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.
