OpenAI внедрил оценку возраста пользователей ChatGPT

OpenAI начала внедрять систему, которая прогнозирует возраст пользователей ChatGPT. Технология оценивает вероятность того, что аккаунт принадлежит пользователю младше 18 лет, сообщила компания в собственном блоге. Если система сомневается, она автоматически включает более безопасный режим с ограничением чувствительного контента.

Сейчас система только предполагает, сколько лет пользователю

Система определяет возраст пользователя по ряду факторов. Она учитывает, как давно был создан аккаунт, в какое время суток человек обычно пользуется сервисом, как меняется его активность со временем, а также возраст, который пользователь указал при регистрации.

OpenAI отмечает, что запуск этой технологии помогает понять, какие факторы дают наиболее точный результат. Полученные данные используются для дальнейшего обучения и улучшения системы. Компания подчеркивает, что сейчас система только предполагает возраст и не выносит окончательных выводов.

Если система не уверена в возрасте пользователя, она автоматически поставит безопасный режим

Если система считает, что аккаунт может принадлежать пользователю младше 18 лет, ChatGPT автоматически применяет ограничения. Они направлены на снижение контакта с чувствительным или потенциально вредным контентом. В частности, ограничения касаются сцен насилия и опасных челленджей в сети.

Также фильтруется контент, связанный с самоповреждением, экстремальными стандартами внешности, нездоровыми диетами и бодишеймингом*Дискриминация людей, основанная на том, как выглядит их тело. В компании уточняют, что при отсутствии уверенности в возрасте система по умолчанию выбирает более безопасный режим работы.

Если система ошиблась, подтвердить возраст можно через селфи

Пользователи, которые были ошибочно отнесены к категории младше 18 лет, могут быстро восстановить полный доступ. Для этого необходимо подтвердить возраст с помощью селфи через партнёра OpenAI — сервис Persona, используемый для верификации личности. Процедура доступна в любое время через настройки аккаунта.

Проверить, были ли применены дополнительные ограничения, пользователь может в разделе настроек. OpenAI заявляет, что процесс подтверждения возраста сделан максимально простым и не требует длительного ожидания.

Родители могут установить контроль по использованию ChatGPT

Помимо автоматических ограничений, родители могут сами настраивать использование ChatGPT для детей. Среди доступных инструментов — установка «тихих часов» (период времени, в который подросток не сможет пользоваться ChatGPT), отключение «памяти», чтобы сервис не сохранял информацию о пользователе, а также запрет на использование диалогов для обучения моделей.

Кроме того, доступна опция уведомлений: если система заметит в переписке признаки сильного эмоционального стресса, родители смогут получить об этом сигнал. OpenAI отмечает, что при разработке системы опиралась на исследования о развитии подростков.