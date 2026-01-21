ChatGPT ввёл ограничения для несовершеннолетних: система начала автоматически определять возраст пользователей
OpenAI внедрил оценку возраста пользователей ChatGPT
Сейчас система только предполагает, сколько лет пользователю
Система определяет возраст пользователя по ряду факторов. Она учитывает, как давно был создан аккаунт, в какое время суток человек обычно пользуется сервисом, как меняется его активность со временем, а также возраст, который пользователь указал при регистрации.
OpenAI отмечает, что запуск этой технологии помогает понять, какие факторы дают наиболее точный результат. Полученные данные используются для дальнейшего обучения и улучшения системы. Компания подчеркивает, что сейчас система только предполагает возраст и не выносит окончательных выводов.
Если система не уверена в возрасте пользователя, она автоматически поставит безопасный режим
Если система считает, что аккаунт может принадлежать пользователю младше 18 лет, ChatGPT автоматически применяет ограничения. Они направлены на снижение контакта с чувствительным или потенциально вредным контентом. В частности, ограничения касаются сцен насилия и опасных челленджей в сети.
Также фильтруется контент, связанный с самоповреждением, экстремальными стандартами внешности, нездоровыми диетами и . В компании уточняют, что при отсутствии уверенности в возрасте система по умолчанию выбирает более безопасный режим работы.
Если система ошиблась, подтвердить возраст можно через селфи
Пользователи, которые были ошибочно отнесены к категории младше 18 лет, могут быстро восстановить полный доступ. Для этого необходимо подтвердить возраст с помощью селфи через партнёра OpenAI — сервис Persona, используемый для верификации личности. Процедура доступна в любое время через настройки аккаунта.
Проверить, были ли применены дополнительные ограничения, пользователь может в разделе настроек. OpenAI заявляет, что процесс подтверждения возраста сделан максимально простым и не требует длительного ожидания.
Родители могут установить контроль по использованию ChatGPT
Помимо автоматических ограничений, родители могут сами настраивать использование ChatGPT для детей. Среди доступных инструментов — установка «тихих часов» (период времени, в который подросток не сможет пользоваться ChatGPT), отключение «памяти», чтобы сервис не сохранял информацию о пользователе, а также запрет на использование диалогов для обучения моделей.
Кроме того, доступна опция уведомлений: если система заметит в переписке признаки сильного эмоционального стресса, родители смогут получить об этом сигнал. OpenAI отмечает, что при разработке системы опиралась на исследования о развитии подростков.
