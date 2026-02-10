В мессенджере Max появились приватные каналы — функция уже доступна всем пользователям из России и Белоруссии
Мессенджер Max открыл возможность создавать приватные каналы
В национальном мессенджере Max появилась возможность создавать приватные каналы. Новая функция доступна всем пользователям сервиса из России и Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе, авторы таких каналов могут публиковать контент, управлять реакциями и модерировать вступление подписчиков.
В приватных каналах Max можно публиковать мультимедийный контент
В пресс-службе Max сообщили, что для запуска приватного канала пользователю необходимо обновить приложение до последней версии. После этого в разделе «Чаты» нужно нажать на «+», выбрать опцию «Создать приватный канал», указать название, описание и главное фото. По желанию можно сразу добавить подписчиков из контактов.
Внутри канала можно публиковать заметки, фото и видео, записывать голосовые сообщения и видеокружки, а также включать или отключать реакции на публикации. Авторы каналов получили возможность управлять заявками на вступление и контролировать доступ аудитории.
Администратор может ограничить вступление в канал Max
После создания канала автор может приглашать новых пользователей по ссылке. Пригласительную ссылку можно обновлять — в этом случае предыдущая версия перестаёт работать, уточнили в пресс-службе.
В настройках приватного канала доступна опция «Заявка на вступление». При её активации пользователи смогут подписаться на канал только после одобрения администратором. Этот механизм позволяет модерировать аудиторию и ограничивать доступ к контенту.
Max готовится расширить бизнес-платформу в 2026 году
Ранее сообщалось, что Max планирует открыть доступ к своей бизнес-платформе для всех российских компаний весной 2026 года.
По данным «Коммерсанта», сегодня к бизнес-платформе Max подключены менее 1% российских коммерческих организаций. Речь идёт в основном о малом и среднем бизнесе, а также о компаниях, у которых уже есть собственное приложение в RuStore.
Контекст
MAX — российский мессенджер экосистемы VK, запущенный весной 2025 года. В сервисе объединены чаты, каналы, мини-приложения и платежи, а также встроен бесплатный ИИ-ассистент GigaChat 2.0 от Сбер.
К концу 2025 года создание каналов в MAX открыли для всех пользователей с подтверждённым аккаунтом VK, а также для бизнес-аккаунтов.
В компании сообщили, что число бизнес-партнёров MAX превышает 145 тыс. С помощью мессенджера компании могут настраивать чат-боты, запускать мини-приложения и вести корпоративные каналы.
По данным пресс-службы сервиса, на 14 января 2026 года число зарегистрированных пользователей MAX достигло 85 млн человек, ежедневная аудитория составляет 55 млн активных пользователей.
