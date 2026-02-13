Количество самозанятых в Москве в 2026-м превысило 2,2 млн

К январю 2026 года количество плательщиков налога на профессиональный доход в Москве достигло отметки в 2,26 млн человек. Всего за 2025-й их число выросло на 20% — в реестре зарегистрировались ещё 354 тыс. человек. За минувший год они внесли в бюджет города больше 20 млрд рублей налога.

Число самозанятых в столице выросло на 354 тыс.

К началу 2026-го реестр самозанятых Москвы насчитывал 2,26 млн участников — это на 354 тыс. больше, чем в январе прошлого года. Даже с учётом общероссийской динамики Москва сохраняет безусловное первенство по доле и абсолютному числу людей, перешедших на упрощённый налоговый режим.

Заместитель мэра Москвы Мария Багреева в комментарии «Коммерсанту» отметила: такая стабильная положительная тенденция свидетельствует о подъёме деловой инициативы среди жителей и укрепляет позиции городской экономики.

Самозанятые занимаются перевозками, доставкой и маркетингом

Активность самозанятых в столице в значительной мере ориентирована на удовлетворение ежедневных запросов жителей и бизнеса мегаполиса. В лидерах по популярности следующие направления:

перевозки,

доставка товаров и еды,

сдача жилья в аренду,

реклама и маркетинг.

Московские власти продолжают поддерживать этот сегмент через кадровые центры «Профессии будущего» и «Моя работа». Там самозанятые могут получить помощь с поиском заказов, оформлением документов, повышением квалификации и даже с выходом на новые рынки.

Бюджет получает от самозанятых на 36% больше

В течение 2025 года самозанятые обеспечили поступление налога на профессиональный доход на сумму 20,6 млрд рублей. По отношению к 2024 году это увеличение на 36% — один из наиболее ярких результатов среди всех статей доходов бюджета Москвы, не считая нефтегазовые.

С запуска режима в 2019 году накопленная сумма отчислений уже перевалила за 60 млрд рублей.

Контекст

Общее число самозанятых в декабре 2025 года число самозанятых физлиц составило 14,6 млн. Чаще всего самозанятых привлекают на работу организации из сфер строительства, логистики и IT.

В январе 2021 года услугами самозанятых пользовались только 17% организаций, однако к началу 2026-го этот показатель вырос до 20%. За девять месяцев 2025 года сумма закупок у самозанятых достигла 22 млрд рублей. Количество заключённых договоров увеличилось на 30% — и превысило 14,2 тысяч.

Специальный налоговый режим особо пользуется популярностью благодаря льготам и возможностям, которые предоставляются государством. Например, с 1 января 2026 года самозанятые могут оплачивать себе добровольное социальное страхование, благодаря чему смогут получить выплаты при болезни или травме — 35 или 50 тысяч рублей.