В Москве зарегистрированы уже 2,26 млн самозанятых: чаще всего для работы выбирают перевозки, доставку и маркетинг
Количество самозанятых в Москве в 2026-м превысило 2,2 млн
К январю 2026 года количество плательщиков налога на профессиональный доход в Москве достигло отметки в 2,26 млн человек. Всего за 2025-й их число выросло на 20% — в реестре зарегистрировались ещё 354 тыс. человек. За минувший год они внесли в бюджет города больше 20 млрд рублей налога.
Число самозанятых в столице выросло на 354 тыс.
К началу 2026-го реестр самозанятых Москвы насчитывал 2,26 млн участников — это на 354 тыс. больше, чем в январе прошлого года. Даже с учётом общероссийской динамики Москва сохраняет безусловное первенство по доле и абсолютному числу людей, перешедших на упрощённый налоговый режим.
Заместитель мэра Москвы Мария Багреева в комментарии «Коммерсанту» отметила: такая стабильная положительная тенденция свидетельствует о подъёме деловой инициативы среди жителей и укрепляет позиции городской экономики.
Самозанятые занимаются перевозками, доставкой и маркетингом
Активность самозанятых в столице в значительной мере ориентирована на удовлетворение ежедневных запросов жителей и бизнеса мегаполиса. В лидерах по популярности следующие направления:
- перевозки,
- доставка товаров и еды,
- сдача жилья в аренду,
- реклама и маркетинг.
Московские власти продолжают поддерживать этот сегмент через кадровые центры «Профессии будущего» и «Моя работа». Там самозанятые могут получить помощь с поиском заказов, оформлением документов, повышением квалификации и даже с выходом на новые рынки.
Бюджет получает от самозанятых на 36% больше
В течение 2025 года самозанятые обеспечили поступление налога на профессиональный доход на сумму 20,6 млрд рублей. По отношению к 2024 году это увеличение на 36% — один из наиболее ярких результатов среди всех статей доходов бюджета Москвы, не считая нефтегазовые.
С запуска режима в 2019 году накопленная сумма отчислений уже перевалила за 60 млрд рублей.
Контекст
Общее число самозанятых в декабре 2025 года число самозанятых физлиц составило 14,6 млн. Чаще всего самозанятых привлекают на работу организации из сфер строительства, логистики и IT.
В январе 2021 года услугами самозанятых пользовались только 17% организаций, однако к началу 2026-го этот показатель вырос до 20%. За девять месяцев 2025 года сумма закупок у самозанятых достигла 22 млрд рублей. Количество заключённых договоров увеличилось на 30% — и превысило 14,2 тысяч.
Специальный налоговый режим особо пользуется популярностью благодаря льготам и возможностям, которые предоставляются государством. Например, с 1 января 2026 года самозанятые могут оплачивать себе добровольное социальное страхование, благодаря чему смогут получить выплаты при болезни или травме — 35 или 50 тысяч рублей.
- Каждый третий сотрудник скрывает вторую работу — 75% россиян совмещают несколько источников дохода 75% россиян совмещают две работы — треть скрывает это 13 февраля 2026, 18:00
- Новым управляющим директором «Нетмонет» стала Оксана Белякова — до этого она более шести лет работала в Skyeng Оксана Белякова стала новым управляющим директором Нетмонет 12 февраля 2026, 19:00
- Больше половины IT-специалистов столкнулись с трудностями при поиске работы: основная причина — «фильтры» ИИ 66% айтишников столкнулись с трудностями при поиске работы 12 февраля 2026, 16:15
- 42% компаний сомневаются в кандидатах с перерывом в работе больше года: только 10% HR не считают это проблемой Перерыв в работе больше года смущает 42% работодателей 11 февраля 2026, 13:00