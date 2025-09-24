Франчайзи Subway открыли новый бренд сэндвичей SBW

В России планируется открытие новой сети сэндвичей под брендом SBW. Инициаторами выступили 68 бывших франчайзи Subway: сейчас они управляют 181 рестораном сети, а к концу 2026-го количество точек увеличится до 300. При этом SBW сохранит привычный формат обслуживания и основные позиции меню, знакомые клиентам по предыдущему бренду.

Отказ от Subjoy

Ребрендинг сети Subway в России стал вынужденным после того, как международный франчайзи Subway International B.V. сообщил российским партнёрам о прекращении поддержки бренда и расторжении действующих франчайзинговых соглашений. Летом 2025 года российское юрлицо, управляющее сетью, переименовало 140 действующих ресторанов в Subjoy, представив новый слоган — «Всегда хорошая идея».

Как сообщают «Ведомости», часть крупных франчайзи отказалась принимать условия работы и объединилась для создания нового бренда. Он и получил название SBW. Представители сети отметили, что привычный формат обслуживания и ключевые позиции меню сохранятся. Кроме того, в SBW уже разрабатывают сезонные новинки и мобильное приложение для предзаказа и доставки.

В планах — масштабирование

На старте под управлением SBW находятся 181 ресторан в 38 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Тюмень. К концу 2025 года предприниматели планируют довести количество точек до 200. В дальнейшем, до 2027-го, сеть рассчитывает открыть ещё около 100 заведений. Средний чек и ценовой диапазон останутся прежними, что должно помочь сохранить текущую аудиторию и удержать привычный клиентский сегмент.

Сейчас рынок сэндвичей в России остаётся нишевым, преимущественно ориентированным на крупные города. По данным Infoline, в прошлом году в России было продано около 140 млн сэндвичей — в этом году ожидается рост до 165 млн штук.

Контекст

Сохранение созвучного с Subway названия поможет новым сетям удержать лояльность покупателей при условии неизменной рецептуры, а отказ от франчайзинговых ограничений даёт предпринимателям больше гибкости для расширения аудитории и адаптации формата под новые реалии рынка.

При этом пока не ясно, как бывшие франчайзи будут решать вопросы конкуренции между собой: в отдельных городах SBW и Subjoy могут пересекаться. При этом обе компании будут развивать свои точки и расширять ассортимент, включая сезонные и локальные предложения, сохраняя популярные позиции — кастомизированные сэндвичи и салаты.