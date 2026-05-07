В России предложили сертифицировать ТЦ — их владельцы смогут избежать усиленного контроля за безналичными платежами

Российский совет торговых центров предложил ввести определение «качественный торговый центр» и сертификацию таких объектов, сообщает Коммерсант со ссылкой на письмо Михаилу Мишустину. По данным отраслевого союза, в России работают около 2 тыс. полноценных ТЦ и ещё 6,5 тыс. объектов, которые формально относятся к той же категории, но фактически являются рынками. Из-за нечёткого статуса ТЦ могут обязать усилить контроль за кассами арендаторов.

Законопроект о безналичных платежах грозит ТЦ дополнительными обязательствами перед властями и арендаторами

В качестве примера возможного регуляторного давления в РСТЦ приводят мартовский законопроект об усилении контроля за безналичными платежами — сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме. Документ вводит понятие «организатор массовой торговли», под которое подпадают все собственники, сдающие торговые помещения в аренду. В случае принятия закона их обяжут проверять наличие у арендаторов зарегистрированных кассовых аппаратов, а при их отсутствии — расторгать договоры.

Розничные рынки уже обязаны проверять наличие касс у арендаторов — соответствующее требование действует с 2024 года. Однако многие из них обходят эти правила, формально переименовывая себя в торговые центры. Новый законопроект поможет закрыть существующий пробел в регулировании ниши и усилить контроль за крупными арендодателями

Торговые центры опасаются резкого роста нагрузки — в том числе денежной

Управляющий директор Российский совет торговых центров Олег Войцеховский отметил, что торговые центры и до нововведений контролировали кассовые точки арендаторов. Однако, по его словам, даже формальное закрепление уже существующих проверок приведёт к дополнительным издержкам для бизнеса.

Эксперт также опасается, что в законодательстве закрепится понятие «организатор массовой торговли», а новые требования начнут автоматически распространяться на весь рынок — без учёта специфики профессиональных торговых центров.

Обязательная сертификация может создать риски для бизнеса

Участники рынка пока не выработали единого мнения о том, каким параметрам должен соответствовать «качественный» ТЦ.

Эксперт Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин в разговоре с «Коммерсантом» напомнил, что ещё в 2021 году обсуждался вариант, где торговый центр определялся по следующим критериям:

наличие единого управления;

площадь от 10 тыс. кв. м;

не менее 40 арендаторов, большинство из которых должны быть сетевыми.

Однако параметр площади объекта, по мнению эксперта, избыточен — сейчас строятся и малые ТЦ. Эксперт Павел Люлин добавляет, что сертификация может создать риски для бизнеса, если станет обязательной и дорогостоящей процедурой — к объектам будут предъявлять дополнительные требования.

В РСТЦ полагают, что параметры стандартизации нужно определить в рамках саморегулирования отраслевых союзов.

Контекст

В 2025 году российский рынок торговой недвижимости показал рекордный за десятилетие ввод новых площадей. По данным IBC Real Estate, было введено 647 тыс. кв. м — на 57% больше, чем годом ранее. За весь год открылись 56 новых ТЦ, что сопоставимо с показателем 2015 года.

Однако IBC Real Estate прогнозирует, что строительство ТЦ в 2026 году замедлится из-за роста стоимости работ, трансформации потребительского поведения и конкуренции со стороны электронной коммерции. В целом по России ожидается открытие всего 425 тыс. кв. м новых площадей, что на 34% меньше, чем в 2025 году.