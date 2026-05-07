В России предложили сертифицировать ТЦ — их владельцы смогут избежать усиленного контроля за безналичными платежами

В России предложили сертифицировать ТЦ — их владельцы смогут избежать усиленного контроля за безналичными платежамиВладельцы ТЦ опасаются, что новый законопроект обернётся для них дополнительными тратами на проверку касс
Российский совет торговых центров предложил ввести определение «качественный торговый центр» и сертификацию таких объектов, сообщает Коммерсант со ссылкой на письмо Михаилу Мишустину. По данным отраслевого союза, в России работают около 2 тыс. полноценных ТЦ и ещё 6,5 тыс. объектов, которые формально относятся к той же категории, но фактически являются рынками. Из-за нечёткого статуса ТЦ могут обязать усилить контроль за кассами арендаторов.
Законопроект о безналичных платежах грозит ТЦ дополнительными обязательствами перед властями и арендаторами
В качестве примера возможного регуляторного давления в РСТЦ приводят мартовский законопроект об усилении контроля за безналичными платежами — сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме. Документ вводит понятие «организатор массовой торговли», под которое подпадают все собственники, сдающие торговые помещения в аренду. В случае принятия закона их обяжут проверять наличие у арендаторов зарегистрированных кассовых аппаратов, а при их отсутствии — расторгать договоры.
Розничные рынки уже обязаны проверять наличие касс у арендаторов — соответствующее требование действует с 2024 года. Однако многие из них обходят эти правила, формально переименовывая себя в торговые центры. Новый законопроект поможет закрыть существующий пробел в регулировании ниши и усилить контроль за крупными арендодателями
Торговые центры опасаются резкого роста нагрузки — в том числе денежной
Управляющий директор Российский совет торговых центров Олег Войцеховский отметил, что торговые центры и до нововведений контролировали кассовые точки арендаторов. Однако, по его словам, даже формальное закрепление уже существующих проверок приведёт к дополнительным издержкам для бизнеса.
Эксперт также опасается, что в законодательстве закрепится понятие «организатор массовой торговли», а новые требования начнут автоматически распространяться на весь рынок — без учёта специфики профессиональных торговых центров.
Обязательная сертификация может создать риски для бизнеса
Участники рынка пока не выработали единого мнения о том, каким параметрам должен соответствовать «качественный» ТЦ.
Эксперт Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин в разговоре с «Коммерсантом» напомнил, что ещё в 2021 году обсуждался вариант, где торговый центр определялся по следующим критериям:
- наличие единого управления;
- площадь от 10 тыс. кв. м;
- не менее 40 арендаторов, большинство из которых должны быть сетевыми.
Однако параметр площади объекта, по мнению эксперта, избыточен — сейчас строятся и малые ТЦ. Эксперт Павел Люлин добавляет, что сертификация может создать риски для бизнеса, если станет обязательной и дорогостоящей процедурой — к объектам будут предъявлять дополнительные требования.
В РСТЦ полагают, что параметры стандартизации нужно определить в рамках саморегулирования отраслевых союзов.
Контекст
В 2025 году российский рынок торговой недвижимости показал рекордный за десятилетие ввод новых площадей. По данным IBC Real Estate, было введено 647 тыс. кв. м — на 57% больше, чем годом ранее. За весь год открылись 56 новых ТЦ, что сопоставимо с показателем 2015 года.
Однако IBC Real Estate прогнозирует, что строительство ТЦ в 2026 году замедлится из-за роста стоимости работ, трансформации потребительского поведения и конкуренции со стороны электронной коммерции. В целом по России ожидается открытие всего 425 тыс. кв. м новых площадей, что на 34% меньше, чем в 2025 году.