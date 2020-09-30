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Составлен список вакансий стажировок с зарплатой до 150 тысяч рублей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

HeadHunter специально для Rusbase подготовил подборку высокооплачиваемых вакансий по прохождению стажировок. Зарплаты там доходят до 140 тысяч рублей.

Составлен список вакансий стажировок с зарплатой до 150 тысяч рублей

Сейчас на hh.ru размещено порядка 7 тысяч вакансий стажировок для студентов. Предложения равномерно распределены по регионам России. Доля Москвы составляет 10%. В нескольких сотнях вакансий работодатели указали зарплату от 85 тысяч рублей. Средние зарплаты по стажировкам составляют от 25 до 55 тысяч рублей.

Чаще всего возможность пройти оплачиваемую стажировку встречается в программировании, медицине и сфере поставок.

Вот список самых высокооплачиваемых вакансий стажировок:

  • Backend Junior/Intern Engineer (Kotlin/Java) в Kiko (Москва) — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей до вычета налогов. Соискателю предстоит заниматься развитием платформы компании.
  • Java-стажер в Группу компаний САМСОН (Воронеж) — от 66 тысяч до 100 тысяч рублей до вычета налогов. В число обязанностей стажера входит: моделирование ситуаций по эксплуатации ПО, написание и доработка функциональных тестов на базе web-driver и документации для них.
  • Digital Solutions Graduate Engineer в AVEVA (Москва) — от 70 тысяч до 75 тысяч рублей до вычета налогов. Кандидату предлагается участвовать в проектах по дополненной и виртуальной реальности, AI Chatbots & Machine Learning, бизнес-аналитике и облачным решениям.
  • Стажер-исследователь (оптика, квантовая электроника) в Russian Quantum Center (Москва) — от 70 тысяч рублей до вычета налогов. В числе задач: исследование безопасности и разработка экспериментальных и коммерческих установок для квантовой оптики и криптографии; подготовка материалов и написание научных статей.
  • Программист-стажер в ЕМЕ (Москва) — от 50 тысяч до 90 тысяч рублей до вычета налогов. Можно будет участвовать в решении большого круга вопросов — от пользовательского интерфейса и отчетов до управления производственными роботами, включая разработку и поддержку систем.
  • Стажер в немецкую медицинскую компанию MediArt Reutlingen GmbH (Казань) — от 30 тысяч до 140 тысяч рублей на руки. Кандидат будет осуществлять амбулаторный уход за больными и пожилыми людьми на дому.
  • Global Graduate Programme (Management Trainee) - Operations (Production & Supply Chain) в BAT Russia (Москва) — от 92 тысяч рублей до вычета налогов. Соискатель будет вовлечен в проекты по запуску новых продуктов, закупкам и логистике, контролю качества, повышению эффективности.
  • Стажер по нагрузочному тестированию в Кьюби (Москва) — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей на руки. В круг обязанностей входят анализ документации и работа со статистикой; разработка нагрузочных скриптов (С-подобный язык либо Java); запуск тестов и анализ результатов, написание отчетов и составление документации.
  • Стажер-тестировщик в Aquiva Labs (Москва) — до 70 тысяч рублей на руки. Кандидату предстоит работать в паре с опытным тестировщиком на реальном проекте и анализировать бизнес-требования на наличие неточностей или отсутствие деталей. Также он будет автоматизировать сценарии тестирования с помощью Selenium.

Фото: kenary820 / Shutterstock

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