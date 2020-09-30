Составлен список вакансий стажировок с зарплатой до 150 тысяч рублей

HeadHunter специально для Rusbase подготовил подборку высокооплачиваемых вакансий по прохождению стажировок. Зарплаты там доходят до 140 тысяч рублей.

Сейчас на hh.ru размещено порядка 7 тысяч вакансий стажировок для студентов. Предложения равномерно распределены по регионам России. Доля Москвы составляет 10%. В нескольких сотнях вакансий работодатели указали зарплату от 85 тысяч рублей. Средние зарплаты по стажировкам составляют от 25 до 55 тысяч рублей.

Чаще всего возможность пройти оплачиваемую стажировку встречается в программировании, медицине и сфере поставок.

Вот список самых высокооплачиваемых вакансий стажировок:

Backend Junior/Intern Engineer (Kotlin/Java) в Kiko (Москва) — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей до вычета налогов. Соискателю предстоит заниматься развитием платформы компании.

Java-стажер в Группу компаний САМСОН (Воронеж) — от 66 тысяч до 100 тысяч рублей до вычета налогов. В число обязанностей стажера входит: моделирование ситуаций по эксплуатации ПО, написание и доработка функциональных тестов на базе web-driver и документации для них.

Digital Solutions Graduate Engineer в AVEVA (Москва) — от 70 тысяч до 75 тысяч рублей до вычета налогов. Кандидату предлагается участвовать в проектах по дополненной и виртуальной реальности, AI Chatbots & Machine Learning, бизнес-аналитике и облачным решениям.

Стажер-ис следователь (оптика, квантовая электроника) в Russian Quantum Center (Москва) — от 70 тысяч рублей до вычета налогов. В числе задач: исследование безопасности и разработка экспериментальных и коммерческих установок для квантовой оптики и криптографии; подготовка материалов и написание научных статей.

в Russian Quantum Center (Москва) — от 70 тысяч рублей до вычета налогов. В числе задач: исследование безопасности и разработка экспериментальных и коммерческих установок для квантовой оптики и криптографии; подготовка материалов и написание научных статей. Программист-стажер в ЕМЕ (Москва) — от 50 тысяч до 90 тысяч рублей до вычета налогов. Можно будет участвовать в решении большого круга вопросов — от пользовательского интерфейса и отчетов до управления производственными роботами, включая разработку и поддержку систем.

Стажер в немецкую медицинскую компанию MediArt Reutlingen GmbH (Казань) — от 30 тысяч до 140 тысяч рублей на руки. Кандидат будет осуществлять амбулаторный уход за больными и пожилыми людьми на дому.

Global Graduate Programme (Management Trainee) - Operations (Production & Supply Chain) в BAT Russia (Москва) — от 92 тысяч рублей до вычета налогов. Соискатель будет вовлечен в проекты по запуску новых продуктов, закупкам и логистике, контролю качества, повышению эффективности.

Стажер по нагрузочному тестированию в Кьюби (Москва) — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей на руки. В круг обязанностей входят анализ документации и работа со статистикой; разработка нагрузочных скриптов (С-подобный язык либо Java); запуск тестов и анализ результатов, написание отчетов и составление документации.

(Москва) — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей на руки. В круг обязанностей входят анализ документации и работа со статистикой; разработка нагрузочных скриптов (С-подобный язык либо Java); запуск тестов и анализ результатов, написание отчетов и составление документации. Стажер-тестировщик в Aquiva Labs (Москва) — до 70 тысяч рублей на руки. Кандидату предстоит работать в паре с опытным тестировщиком на реальном проекте и анализировать бизнес-требования на наличие неточностей или отсутствие деталей. Также он будет автоматизировать сценарии тестирования с помощью Selenium.

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