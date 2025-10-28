Вакансий кассиров стало больше на 16%: в сфере дефицит кадров — бизнес смотрит в сторону касс самообслуживания
Работа кассиром: профессия постепенно уходит в автоматизацию
Профессия кассира остаётся одной из самых востребованных и при этом самых доступных на российском рынке труда. Согласно исследованию «Работа.ру» и ИТ-компании «Эвотор», средняя зарплата кассира в России — 42 500 ₽, а число вакансий за год выросло на 16,2%. На этом фоне бизнес всё активнее рассматривает переход на кассы самообслуживания: их установка окупается в среднем за 2-6 месяцев, а содержание обходится значительно дешевле живого сотрудника.
Рынок труда: спрос на кассиров растёт
Аналитики «Работа.ру» изучили 16 тыс. вакансий по всей стране и зафиксировали высокий спрос на кассиров. Основная часть предложений находится в диапазоне от 35 000 до 55 000 ₽. В Москве средняя зарплата достигает 61 000 ₽, в Санкт-Петербурге — 53 000 ₽, а в регионах — от 40 000 ₽ и выше.
Профессия остаётся доступной для старта карьеры: работодатели чаще всего ждут от кандидатов внимательности, ответственности и базовых математических навыков. Обучение проводится на рабочем месте, что делает профессию привлекательной для студентов и начинающих специалистов.
Торговля лидирует по вакансиям, но страдает от текучки
На сферу торговли приходится 45,5% всех вакансий, говорится в исследовании. За год количество предложений выросло на 16,2%, что показывает — рынок активно растёт и продолжает искать новых сотрудников.
При этом найти персонал становится всё труднее. В отрасли не хватает квалифицированных и мотивированных работников, а текучесть кадров остаётся высокой.
Малый бизнес выбирает кассы самообслуживания
По данным «Эвотора», цена одной кассы самообслуживания (КСО) варьируется от 71 000 до 336 000 ₽, в зависимости от модели и функций. Стоимость базового программного обеспечения — от 13 000 до 20 000 ₽ в год. Даже с учётом этих расходов содержание КСО обходится дешевле тех средств, которые уходят на оплату труда кассира.
Монтаж оборудования стоит до 20 000 ₽, а установка занимает всего несколько часов. Таким образом, по расчётам компании, внедрение КСО окупается в среднем за 2–6 месяцев.
Кассы самообслуживания становятся эффективным решением для малого и среднего бизнеса, отметил директор по развитию отраслевых решений ИТ-компании «Эвотор» Вячеслав Предыбайло. По его словам, КСО помогают предпринимателям открывать дополнительные точки продаж, компенсируя дефицит персонала и снижая издержки на обучение.
Контекст
Растущий дефицит кадров в торговле и увеличение зарплат кассиров стимулируют бизнес ускорять автоматизацию. Кассы самообслуживания становятся частью новой розничной инфраструктуры, помогая компаниям сокращать расходы и повышать эффективность.
Фото: zamrznutitonovi / Getty Images
