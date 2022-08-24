«Ведомости» сменили владельца

Газета «Ведомости» сменила владельца. Компанию-издателя купил бизнесмен Олег Леонов – глава консалтинговой компании NW Advisors. По словам Леонова, редакционная политика «Ведомостей» не изменится.

О смене владельца сообщили сами «Ведомости». Сумма сделки не раскрывается.

Леонов возглавит совет директоров компании-владельца газеты. По словам Леонова, которые приводятся в сообщении «Ведомостей», редакционная политика издания не изменится.

Олег Леонов

Леонов купил 100% акций АО «Саппорт» – единственного акционера управляющей компании «Ведомостей» АО «Бизнес Ньюс Медиа» – у предыдущего владельца Ивана Еремина.

Ранее Олег Леонов работал в РБК И «РЕН-ТВ». На данный момент он возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors. консалтинговую компанию NW Advisors.

Фото на обложке: Ведомости