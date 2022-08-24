«Ведомости» сменили владельца

Газета «Ведомости» сменила владельца. Компанию-издателя купил бизнесмен Олег Леонов – глава консалтинговой компании NW Advisors. По словам Леонова, редакционная политика «Ведомостей» не изменится.
О смене владельца сообщили сами «Ведомости». Сумма сделки не раскрывается.
Леонов возглавит совет директоров компании-владельца газеты. По словам Леонова, которые приводятся в сообщении «Ведомостей», редакционная политика издания не изменится.
Олег Леонов
Леонов купил 100% акций АО «Саппорт» – единственного акционера управляющей компании «Ведомостей» АО «Бизнес Ньюс Медиа» – у предыдущего владельца Ивана Еремина.
Ранее Олег Леонов работал в РБК И «РЕН-ТВ». На данный момент он возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors. консалтинговую компанию NW Advisors.
Фото на обложке: Ведомости
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