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«Ведомости» сменили владельца

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Газета «Ведомости» сменила владельца. Компанию-издателя купил бизнесмен Олег Леонов – глава консалтинговой компании NW Advisors. По словам Леонова, редакционная политика «Ведомостей» не изменится.

«Ведомости» сменили владельца

О смене владельца сообщили сами «Ведомости». Сумма сделки не раскрывается.

Леонов возглавит совет директоров компании-владельца газеты. По словам Леонова, которые приводятся в сообщении «Ведомостей», редакционная политика издания не изменится.

Олег Леонов

Леонов купил 100% акций АО «Саппорт» – единственного акционера управляющей компании «Ведомостей» АО «Бизнес Ньюс Медиа» – у предыдущего владельца Ивана Еремина.

Ранее Олег Леонов работал в РБК И «РЕН-ТВ». На данный момент он возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors.  консалтинговую компанию NW Advisors.

Фото на обложке: Ведомости

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