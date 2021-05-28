Сервис-тренажер для мозга «Викиум» купил платформу психологической помощи Congru.me

Группа компаний «Викиум» (развивает платформу для развития внимания, памяти и мышления с помощью игровых механик) купила 100% автоматизированного сервиса психологической помощи Congru.me, использующего Machine Learning. После покупки сервис был переименован в Maxmentality, он будет доступен пользователям в новом формате.

Представитель «Викиум» сообщил RB.ru, что платформа позволяет улучшить ментальное здоровье с помощью специальных программ для людей в состоянии стресса или психологического дискомфорта (состояние тревоги, напряжение).

Congru был запущен 1 сентября 2019 года, на сегодняшний день активная база сервиса насчитывает 6 тысяч пользователей, месячная выручка проекта — до 10 млн рублей.

Платформа полностью автоматизирована, психологическую помощь можно получить анонимно. Сервис помогает пользователю сформулировать запрос с помощью чат-бота, использующего Machine Learning. Также предусмотрена возможность разбора частных вопросов пользователей: чат-бот распознает проблему по тональности и описанию и предлагает практические рекомендации для ее решения.

Основу программ сервиса составляют техники когнитивно-поведенческой терапии, десенсибилизации (помогает снизить тревожность и фобии), ДПДГ (для лечения посттравматических стрессовых расстройств), саногенное мышление (управление эмоциями путем рефлексии) и другое. Каждый курс рассчитан на 10 дней и состоит из лекций и практических занятий.

«На рынке есть запрос со стороны пользователей, но не всем доступны частные консультации психолога. Проект будет придерживаться доступной ценовой политики. Мы видим большой потенциал роста и пользы» — сообщил основатель и генеральный директор «Викиум» Сергей Белан.

Congru (Maxmentality) станет второй портфельной компанией «Викиум» после покупки 70% «Реальной Мозгокачки» в 2019 году, где лицом проекта выступает Анатолий Вассерман. По итогам 2020 года выручка «Викиум» составила 170 млн рублей, с покупкой Congru компания рассчитывает на ее рост к концу 2021 года до 50%.

Фото: Unsplash