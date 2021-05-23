Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity

Американская компания Virgin Galactic заявила, что провела успешный третий испытательный полет космического корабля VSS Unity серии SpaceShipTwo. На борту находилось два пилота.

Зимой представители компании сообщали, что переносят полет на неопределенный срок из-за проведения дополнительных проверок.

«Virgin Galactic сегодня совершила третий космический полет и первый полет с космодрома America в штате Нью-Мексико. Благодаря сегодняшнему полету Нью-Мексико стал третьим американским штатом, с космодрома которого в космос отправились люди», — говорится в заявлении компании.

На запуске корабля был и основатель компании Ричард Бренсон.

«Рад быть на линии полета и наблюдать за первым полетом человека в космос с космодрома America, который выполняет Virgin Galactic», — написал он в Twitter.

При полете Virgin Galactic выполнила несколько тестовых задач, среди которых научно-исследовательские эксперименты в рамках программы NASA. Также были испытаны модернизированные средства управления полета. Virgin Galactic планирует совершать коммерческие полеты туристов на границу с космосом (100 километров) на корабле SpaceShipTwo. Заявки уже подали около 700 человек.

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