VK добавит двухфакторную аутентификацию через VK ID во все сервисы экосистемы

VK запустит новую программу защиты пользователей и их данных — VK Protect, сообщила пресс-служба компании. В рамках нее VK сделает обязательным применение двухфакторной аутентификации для администраторов сообществ «ВКонтакте» с более чем 10 тысяч подписчиков и создаст центр управления безопасностью пользователя.

«Программа объединит все технические решения, которые обеспечивают защиту в рамках экосистемы VK, и поможет людям управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации», — говорится в сообщении.

Двухфакторная аутентификация через VK ID появится во всех сервисах экосистемы, а также при входе на сторонние партнерские сайты и в приложения.

Для администраторов сообществ «ВКонтакте» с более чем 10 тысяч подписчиков двухфакторная аутентификация станет обязательной в феврале 2022 года. По данным компании, таких сообществ на площадке сейчас более 140 тысяч. Это поможет дополнительно защитить сообщества, где администраторы ещё не включили двухфакторную аутентификацию.

В Одноклассниках новые возможности VK ID после полноценной интеграции дополнят текущие сервисы безопасности соцсети.

В начале 2022 года компания также запустит центр управления безопасностью пользователя в личном кабинете VK ID. В нем можно будет подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными.

Например, можно будет оценить статус безопасности своей учетной записи VK ID и получить персональные рекомендации по защите данных. Кроме того, в нем появятся новые гибкие настройки уровней приватности и доступа.

В рамках инициативы VK Protect также планируется перезапуск программы по выплатам исследователям безопасности (Bug Bounty) «ВКонтакте» и VK ID: она будет расширена, а уровень вознаграждения — повышен.

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