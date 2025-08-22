Яндекс Маркет с августа 2025-го дает деньги за рекомендации

Яндекс Маркет начал платить пользователям за рекомендации. Можно зарабатывать до 20% с покупок по своим ссылкам — и не в баллах, а в рублях. Платформа делает ставку на тех, кто и так часто делится товарами — например, блогеров и стилистов.

Монетизация личных советов

Яндекс Маркет ввёл возможность получать денежные выплаты в рамках реферальной программы, дополнив существующую систему начислений баллами «Плюса». Новый формат позволяет монетизировать рекомендации товаров, превращая личные советы в канал получения дохода. Это особенно актуально для тех, кто профессионально или по привычке делится ссылками, в частности, блогеров и стилистов.

Деньги начисляются за каждый товар, который купили по размещённой пользователем ссылке: в телеграм-канале, блоге, сторис или даже в личном чате. Максимальная ставка — до 20% от стоимости покупки. Выплаты происходят ежемесячно.

Прозрачно — и законно

Чтобы получать вознаграждение в рублях, участник программы должен зарегистрироваться как самозанятый, ИП или юрлицо и заключить договор-оферту прямо в личном кабинете. После этого можно делиться ссылками на любые товары, участвовать в программе и получать деньги.

Яндекс также добавил опцию для блогеров — возможность маркировать свои товарные ссылки как рекламу. Это позволит избежать претензий по закону о рекламе и работать легально в любой соцсети.

Следующий шаг — списки товаров

В ближайшее время Яндекс планирует запустить дополнительную механику: пользователи смогут собирать собственные списки товаров и зарабатывать с рекомендаций прямо из этих подборок. Таким образом, платформа расширяет поле для монетизации внутри экосистемы и даёт инструмент для органической рекламы на базе доверия.

80 млн баллов — уже выплачено

Реферальная программа Маркета запустилась в июне 2025 года. С тех пор пользователи уже получили около 80 миллионов баллов «Плюса». Абсолютный рекорд — 5 млн баллов у одного пользователя. Новый формат выплат в рублях может усилить вовлечённость и сделать программу привлекательной не только для контентных авторов, но и для массового пользователя.

Контекст

Яндекс Маркет давно развивает направления, связанные с креаторами и социальным e-commerce. Ставка на реферальную механику — логичный шаг в сторону платформенной модели, где пользователь становится полноценным участником экосистемы и может не только тратить, но и зарабатывать.

Для Маркета это также способ увеличить органический трафик, стимулировать повторные покупки и уменьшить зависимость от классической рекламы.

Фото: FreshSplash / Getty Images