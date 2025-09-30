Глава Spotify Даниэль Эк покидает пост гендиректора

Spotify меняет руководство: основатель и генеральный директор Даниэль Эк в уйдёт с поста CEO и станет исполнительным председателем совета директоров. Его место займут два давних топ-менеджера — Густав Седерстрём и Алекс Норстрём, которые разделят обязанности со-руководителей. Решение принято на фоне расширения бизнеса в сегменте подкастов и аудиокниг и растущих вопросов о балансе между ростом и прибыльностью.

Теперь не игрок, а тренер

На посту исполнительного председателя Даниэль Эк будет курировать распределение капитала и долгосрочную стратегию.

«Я буду более вовлечен, чем типичный американский председатель совета директоров. Так что думайте об этом как о переходе от игрока к тренеру», — объяснил этот шаг Даниэль Эк.

Spotify выбрала модель управления с двумя CEO

Густав Седерстрём, отвечавший за продукт и технологии, возьмёт на себя глобальную технологическую стратегию и разработку сервисов. Алекс Норстрём, занимавшийся коммерцией, продолжит управлять подпиской, рекламой и музыкальным бизнесом.

«Мы управляем, как единая команда», — подчеркнул будущий CEO Spotify Густав Седерстрём.

Музыкальный лидер испытывает давление

По данным Reuters, Spotify остаётся крупнейшим игроком на рынке: почти 700 млн ежемесячных пользователей и более 100 млн треков. Для сравнения, Apple Music имеет около 90 млн подписчиков. Но конкуренция растёт — YouTube Music опирается на интеграцию с видео, а Amazon Music усиливает позиции через Prime.

Даже при доминировании Spotify давление сохраняется: артисты требуют больше выплат, а доля бесплатных пользователей с рекламой растёт. В 2024 году индустрия музыки достигла $29,6 млрд выручки, при этом доходы от стриминга превысили $20 млрд — и именно подписки стали главным источником.

Контекст

Spotify, основанная в 2006 году в Стокгольме, радикально изменила музыкальную индустрию, вытянув её из кризиса пиратства и падения продаж дисков. Американский рынок компания покорила в 2011 году, но чистую прибыль показала лишь в 2024 году — после повышения цен и сокращения расходов.

Смена CEO совпала с ростом давления на бизнес. Акции Spotify после новости просели на 3%, несмотря на рост котировок на 63% с начала года.

Уход Эка с поста CEO — редкий случай, когда основатель сознательно уходит в «тень», чтобы сосредоточиться на стратегии. Такой шаг сигнализирует: Spotify готовится к следующей фазе роста — от музыкального стриминга к широкой экосистеме аудиоформатов. Для пользователей это означает больше подкастов и аудиокниг, для инвесторов — долгосрочная прибыль, если компания сможет сохранить гибкость.

Фото: Phillip Faraone / Stringer / Getty Images