Впервые в России: Яндекс добавил возможность застраховать машину прямо перед поездкой — и буквально на час
Оформить КАСКО теперь можно в «Яндекс Картах» и «Навигаторе»
Яндекс разрешил оформление КАСКО «по запросу»: теперь полис можно будет активировать на время конкретной поездки. Всё происходит внутри привычных приложений: «Карты» и «Навигатор». Цена — от 80 рублей в час.
КАСКО на одну поездку
«Яндекс» начал тестирование нового страхового сценария — оформления КАСКО на время поездки прямо в своих геосервисах: «Картах» и «Навигаторе». Впервые в России автополис можно будет активировать буквально перед выездом — без подписки, без годового контракта, без отдельного страхового приложения.
Все действия — от выбора тарифа до оплаты — происходят внутри приложений Яндекса. Это делает продукт частью привычного пользовательского интерфейса и снижает барьеры входа для тех, кто даже не рассматривал оформление КАСКО ранее.
Страховая кнопка — прямо на карте
По данным компании, у Яндекса более 90 млн пользователей геосервисов в месяц, которые ежемесячно строят 100 млн маршрутов. Новое КАСКО органично встроено в привычные пользовательские сценарии. Собираетесь в поездку — активируете полис, завершили маршрут — выключаете. Страховая защита включается тогда, когда действительно нужна, без переплат за «простой».
Что говорят страховщики
Продукт-менеджер Центра развития продуктов Страхового Дома ВСК Артём Фролов считает, что «КАСКО на часы» — это скорее точечное решение, чем массовый продукт, и уж тем более не конкурент годовому страхованию.
«Вероятно, будут существовать два направления страхования — классическое каско и краткосрочное. Объединения этих двух направлений пока не предвидится, все-таки это разные сегменты клиентов», — подчеркнул Фролов.
Сейчас формат интересен в первую очередь перегонщикам, таксистам и водителям с нерегулярными поездками. По его словам, тестирование краткосрочного страхования уже идет, и спрос на услугу уж есть.
В других страховых также видят потенциал в формате: краткосрочные полисы открывают возможность для нового сегмента клиентов — тех, кто хочет платить только за фактическое использование машины, а не за весь год вперёд.
«Это хорошая возможность посмотреть иначе на рынок автострахования как со стороны страховой компании, так и со стороны клиентов, — отметили в СОГАЗе.
Кроме того, новый вид страхования помогает затронуть новую часть рынка — «тех, кто ранее не пользовался продуктом каско и теперь может это сделать за относительно небольшие деньги».
Контекст
По данным Центробанка, в 2024 году рынок КАСКО вырос на 19,4%, до 323,2 млрд ₽. Число договоров достигло 7,9 млн, из них более половины — от физлиц. Выросла и доля проникновения: если два года назад полис КАСКО был у одного из восьми автовладельцев с ОСАГО, то теперь — у каждого пятого.
Спрос есть. Но не все готовы платить десятки тысяч за полис, если ездят раз в неделю. Новый формат как раз решает эту проблему.
