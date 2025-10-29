Впервые в России: Яндекс запустил новый формат офлайн-рекламы — на планшетах в такси
В Яндекс Такси появится видеореклама на планшетах
Рекламодатели платформы Яндекс UrbanAds смогут размещать видеорекламу на планшетах в такси. Новый формат объединяет офлайн- и digital-инструменты и станет доступен с ноября 2025 года. К концу года количество планшетов с видеоконтентом увеличится в пять раз — до 2500.
Для пассажиров — развлечение, для бизнеса — контакт с аудиторией
Первые планшеты с видеоконтентом уже установлены в 500 такси, к декабрю их число вырастет до 2500. Устройства встроены в подголовники передних сидений и показывают пассажирам развлекательные ролики, погоду, аркадные игры и первые серии сериалов и мультфильмов. Среди этого контента рекламодатели смогут нативно размещать видеорекламу брендов.
Формат ориентирован на долгие поездки и создаёт для рекламы «контекст внимания»: ролики видят пассажиры, находящиеся в замкнутом пространстве, и уровень досмотра контента здесь выше, чем в онлайн-медиа. Для пользователей такие видео — просто способ скоротать время, а для бизнеса — новая точка контакта с аудиторией.
Для таргетинга доступны фильтры — в том числе по наличию подписки Яндекс Плюс
Размещение видеорекламы будет доступно в личном кабинете UrbanAds и продавцов Яндекс Маркета. Настроить кампанию можно по привычным параметрам: частоте и географии показов, демографическим характеристикам (пол, возраст, доход), а также по продвинутым фильтрам — например, наличию подписки Яндекс Плюс, предпочтительным тарифам в Яндекс Go и другим данным.
Это первый офлайн-инвентарь Яндекса, в котором используются точные механизмы таргетинга, знакомые digital-рекламодателям. Благодаря этому бренды смогут адресно показывать рекламу нужной аудитории — от студентов и деловых пассажиров до пользователей премиум-тарифов.
Доступ к аналитике такой же, как в онлайне
Эффективность кампаний можно будет измерить с помощью QR-кодов со ссылками на сайт рекламодателя или карточку товара на Яндекс Маркете. Партнёры смогут отслеживать показатели охвата, частоты, просмотров и кликов, а также ключевые метрики вроде VTR (досмотры до конца) и CPM (стоимость за тысячу показов).
В расширенных отчётах UrbanAds предоставит метрики об изменении узнаваемости бренда и росте посещаемости сайтов. Это позволит оценить не только охват, но и влияние видеорекламы на реальное поведение пользователей.
Контекст
Запуск видеорекламы в такси стал частью масштабирования платформы Яндекс UrbanAds, которая объединяет рекламные возможности сервисов Яндекс Go, Еды, Лавки, Маркета, Драйва и Доставки. В рамках единой экосистемы бренды могут создавать кросс-сервисные кампании, комбинируя онлайн-и офлайн-каналы и получая полную аналитику по всем точкам взаимодействия.
UrbanAds позиционируется как универсальный инструмент для бизнеса — от локальных компаний до федеральных брендов. С запуском рекламы в такси Яндекс расширяет присутствие в офлайн-среде, предлагая рекламодателям точный таргетинг и измеримую эффективность даже за пределами цифрового пространства.
Фото: Maskot / Getty Images
