Каршеринг BelkaCar раскрыл финансовые итоги за 2025-й

BelkaCar отчиталась о росте ключевых финансовых показателей за девять месяцев 2025 года. Выручка компании увеличилась на 54,7%, а EBITDA — более чем в два раза год к год. Чистый убыток сократился почти на 80%.

Компания фиксирует стабильный рост выручки — и рентабельности

По итогам девяти месяцев 2025 года BelkaCar получила 4,6 млрд руб. выручки. Это на 54,7% выше, чем за тот же период 2024 года, когда показатель составлял 3 млрд руб. Компания отмечает, что увеличение происходит как за счёт базовой деятельности, так и благодаря расширению сопутствующих сервисов.

Прибыль от продаж также заметно выросла — до 797 млн руб., тогда как годом ранее она была на уровне 216 млн руб. Таким образом, показатель увеличился почти в четыре раза. Рентабельность по EBITDA достигла 52,9% (рост с 35% год к году).

Снижение долговой нагрузки — почти в два раза

EBITDA BelkaCar за девять месяцев составила 2,5 млрд руб., что означает рост на 135,5%. В абсолютном выражении показатель увеличился более чем в два раза, чему способствовали развитие высокомаржинальных направлений и более строгий контроль затрат.

Коэффициент «Чистый долг/EBITDA» сократился почти в два раза — до 3,1x. Годом ранее он достигал 5,8x. На фоне этого снизился и чистый убыток: по итогам периода он составил 108 млн руб. — это на 79,2% ниже результата 2024 года.

Время сервисного обслуживания снижается — благодаря цифровизации

BelkaCar увеличила годовую выручку на один автомобиль до 1,2 млн руб. (для сравнения — в 2024 году показатель достигал 890 тыс. руб.). Компания утверждает, что по этому показателю остаётся одним из наиболее результативных операторов на рынке.

Компания подчёркивает, что благодаря цифровизации процессов время сервисного обслуживания удалось снизить — и тем самым опередить конкурентов. В приложении также появились функции для работы в условиях нестабильной связи: открытие автомобилей через Bluetooth, поиск парковочного автомобиля по фотографии, сохранение любимых адресов.

Планы на 2026 год — развитие локального туризма

Каршеринг продолжает развивать проект «Умные путешествия», в рамках которого совместно с локальными экспертами рассказывает о нестандартных туристических маршрутах и аутентичных местах. Компания делает акцент на популяризации внутренних путешествий. В поддержку проекта сервис расширил возможности межгородского перемещения и запустил рентал-тариф «Долгие аренды» в Санкт-Петербурге. По словам компании, такие решения позволяют стимулировать мобильность пользователей и интерес к региональному туризму.

В 2026 году BelkaCar планирует сосредоточиться на повышении эффективности и росте утилизации автопарка. Компания намерена наращивать присутствие в наиболее финансово устойчивых регионах — Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Контекст

В 2025 году средний объём парка BelkaCar держится на уровне 6 тыс. автомобилей. После значительного увеличения парка в конце 2024 года компания продолжила обновлять линейку — и сохранять только машины с положительными экономическими показателями.

Одним из ключевых обновлений стал вывод на рынок хэтчбеков Solaris KRX — новой модели, ранее не представленной в каршеринге. Она пришла на смену Kia Rio X, которая долгое время входила в число наиболее востребованных автомобилей у пользователей.



Фото: предоставлено пресс-службой