Ресторатор Аркадий Новиков может закрыть один из проектов

Компания «Эсте дринкс продакшн» ресторатора Аркадия Новикова, выпускавшая газированные напитки Estecola, подала заявление о банкротстве. Бренд так и не успел закрепиться на полках ритейла, а проект за прошлый год показал убыток в 20,56 млн ₽ при выручке 63,64 млн ₽.

Слухи о закрытии

11 августа 2025 года компания «Эсте дринкс продакшн» направила в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Именно эта структура занималась выпуском линейки газированных напитков Estecola и по итогам первого года деятельности вышла на отрицательный финансовый результат: убыток в 20,5 млн ₽ при выручке 63,6 млн ₽.

Формально решение о закрытии бренда не объявлено, однако заявление в суд усилило разговоры о том, что проект может быть свёрнут.

Амбициозный старт

«Эсте дринкс продакшн» была учреждена в октябре 2023 года. В собственности самой компании оставалось 20%, а основная доля — 80% — находилась у структуры «Эсте.ко интернешнл». Её совладельцами выступали Аркадий Новиков и Максимилиан Беседин.

В течение двух лет компания оформила документы на выпуск линейки Estecola: помимо классической версии, там значилась версия без сахара, со вкусов вишни и несколько других. По сути, бренд пытался сыграть на поле, оставленном Coca-Cola и Pepsi, предложив привычный для потребителей набор, но под новой оболочкой.

Выпуск продукции организовали на мощностях завода «Волжанка» в Ульяновской области. В качестве перспективных направлений рассматривалось производство не только в России, но и в ОАЭ.

Рынок переполнен

После ухода Coca-Cola и Pepsi российский рынок заполнился локальными аналогами. Но Estecola вышла позднее других игроков, и для завоевания узнаваемости требовались дополнительные инвестиции в маркетинг.

Вероятнее всего, главная причина провала — поздний выход на рынок и большие вложения для построения имиджа бренда. Это отмечает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев в разговоре с Forbes.

Контекст

В 2024 году продажи в категории безалкогольных напитков возглавили «Добрый», Adrenaline, «Черноголовка», «Святой источник» и Flash Up. На их фоне Estecola не смогла пробиться в топ и осталась в нише, требующей постоянного финансирования.

Хотя Новиков сумел построить сильные ресторанные бренды, перенести этот успех в сегмент напитков пока не получилось. Estecola не смогла выдержать конкуренцию и осталась примером того, как сложно превратить амбициозный проект в устойчивый бизнес в условиях перенасыщенного рынка.

